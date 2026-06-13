Detienen a un funcionario de La Plata acusado por abuso

Federico Hernán Pez, ex titular de la Dirección de Información Territorial, fue arrestado e imputado por abuso sexual con acceso carnal y lesiones en un contexto de violencia de género. La Municipalidad confirmó su desvinculación inmediata.
Federico Hernán Pez, hasta esta semana titular de la Dirección de Información Territorial de la Municipalidad de La Plata, fue detenido acusado de violar a tres empleadas que trabajaban bajo su órbita y de ejercer distintos hechos de violencia de género contra ellas. La investigación está a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, de la UFIJ N° 13 especializada en delitos de género.
La causa se inició tras las denuncias presentadas por tres mujeres que señalaron haber sufrido acoso laboral y sexual, además de distintos episodios de violencia. Según la imputación judicial, Pez está acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, una de las denunciantes solicitó expresamente que el acusado no recuperara la libertad y advirtió sobre la existencia de antecedentes de denuncias por hechos similares, entre ellos investigaciones por abuso sexual, amenazas, lesiones y violencia familiar.
Las víctimas sostuvieron además que la posición de poder que ocupaba el funcionario, quien también habría desempeñado funciones en la Defensoría del Pueblo bonaerense, generaba una situación de vulnerabilidad para quienes dependían laboralmente de él. También denunciaron haber perdido sus puestos de trabajo y no haber recibido suficiente contención institucional.
Las mujeres son representadas por el abogado Axel Hurtado, quien pidió medidas de protección y acompañamiento. Mientras tanto, la fiscal Ruffino continúa reuniendo pruebas y testimonios para avanzar con la investigación, mientras el acusado permanece detenido.
Tras conocerse el arresto, la Municipalidad de La Plata informó la baja inmediata de Pez. Desde la Subsecretaría de Recursos Humanos señalaron que, al momento de su incorporación al Estado municipal, no registraba antecedentes penales ni policiales que impidieran su designación, según la documentación emitida por el Registro Nacional de Reincidencia y el Ministerio de Seguridad bonaerense.
"Se resolvió dar de baja, de forma inmediata, la designación de dicho agente", comunicó el municipio luego de que se concretara la detención.
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