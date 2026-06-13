Detienen a un funcionario de La Plata acusado por abuso

Las mujeres son representadas por el abogado Axel Hurtado, quien pidió medidas de protección y acompañamiento. Mientras tanto, la fiscal Ruffino continúa reuniendo pruebas y testimonios para avanzar con la investigación, mientras el acusado permanece detenido.

Tras conocerse el arresto, la Municipalidad de La Plata informó la baja inmediata de Pez. Desde la Subsecretaría de Recursos Humanos señalaron que, al momento de su incorporación al Estado municipal, no registraba antecedentes penales ni policiales que impidieran su designación, según la documentación emitida por el Registro Nacional de Reincidencia y el Ministerio de Seguridad bonaerense.

"Se resolvió dar de baja, de forma inmediata, la designación de dicho agente", comunicó el municipio luego de que se concretara la detención.