Detuvieron en Córdoba a uno de los prófugos más buscados por el crimen de Zamir Torres

Según la investigación, el niño viajaba junto a su madre y Martínez cuando el vehículo en el que se desplazaban fue interceptado por un Fiat Cronos. Desde ese automóvil, los atacantes comenzaron a disparar y posteriormente descendieron para continuar con la agresión.

El ataque ocurrió cerca de un polideportivo de la ciudad y provocó la muerte del menor de manera inmediata. Martínez, en tanto, recibió múltiples impactos de bala y sufrió heridas de extrema gravedad.

La causa fue caratulada como homicidio calificado y forma parte de una investigación que busca determinar las responsabilidades de todos los involucrados en el hecho, considerado uno de los episodios más conmocionantes registrados en la región durante el último año.

Tras su detención, Reyes quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales para esclarecer el ataque y localizar al resto de las personas vinculadas con el crimen.