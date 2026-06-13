Detuvieron en Córdoba a uno de los prófugos más buscados por el crimen de Zamir Torres

Samuel Elías Reyes tenía pedido de captura por el asesinato del niño de 4 años ocurrido en Frontera y ofrecían una recompensa de $20 millones para localizarlo.
La Policía de Investigaciones de Santa Fe detuvo en la localidad cordobesa de La Puerta a Samuel Elías Reyes, uno de los delincuentes más buscados de la provincia y señalado como uno de los responsables del crimen de Zamir Torres, el niño de 4 años asesinado durante un ataque a balazos en la ciudad santafesina de Frontera.
Sobre Reyes pesaba un pedido de captura activo en el marco de la investigación por el homicidio del menor. Además, el Ministerio Público de la Acusación había ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aportaran información que permitiera dar con su paradero.
La captura fue concretada por la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP), dependiente de la Policía de Investigaciones, luego de una serie de tareas de inteligencia, seguimiento y coordinación que permitieron ubicar al sospechoso fuera del territorio santafesino.
Reyes es investigado por su presunta participación en el ataque armado ocurrido el 9 de julio de 2025 en inmediaciones de calle 7, en Frontera. En ese episodio fue asesinado Zamir Torres y resultó gravemente herido Brian Maximiliano Martínez, conocido como "Peladito".
Según la investigación, el niño viajaba junto a su madre y Martínez cuando el vehículo en el que se desplazaban fue interceptado por un Fiat Cronos. Desde ese automóvil, los atacantes comenzaron a disparar y posteriormente descendieron para continuar con la agresión.
El ataque ocurrió cerca de un polideportivo de la ciudad y provocó la muerte del menor de manera inmediata. Martínez, en tanto, recibió múltiples impactos de bala y sufrió heridas de extrema gravedad.
La causa fue caratulada como homicidio calificado y forma parte de una investigación que busca determinar las responsabilidades de todos los involucrados en el hecho, considerado uno de los episodios más conmocionantes registrados en la región durante el último año.
Tras su detención, Reyes quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales para esclarecer el ataque y localizar al resto de las personas vinculadas con el crimen.
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