Detuvieron al motociclista que mató a golpes a un conductor tras una pelea de tránsito en Berazategui

El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 18 en la intersección de la avenida Luis Agote y la calle 366, en Ranelagh, partido de Berazategui. Allí colisionaron un Chevrolet Corsa y una motocicleta Honda. Tras el impacto, ambos conductores comenzaron a discutir y la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física.

agustin-elias-perrone-3ZGMQUHPHVCZNJLTTECZKTSS4Q Agustín Elías Perrone Carozzo, el joven de 25 años que quedó detenido en las últimas horas por la muerte de Darío Andrés Lau.

Uno de los videos incorporados a la causa muestra al motociclista pateando la puerta del auto mientras el conductor permanecía en el interior del vehículo. “Yo también laburo, me rompiste toda la moto”, se lo escucha gritar. En una segunda grabación, se observa al automovilista descender con un palo de madera y atacar al joven.

En ese momento, Perrone Carozzo respondió con dos golpes de puño que impactaron en el rostro de Lau. El hombre cayó de espaldas sobre el asfalto y quedó tendido boca arriba, sin reaccionar. Vecinos que presenciaron la escena dieron aviso a la Policía y a los servicios de emergencia.

Personal del Comando de Patrullas de Berazategui y una ambulancia del SAME acudieron al lugar y constataron el fallecimiento del conductor. La Policía Científica realizó las pericias y trasladó el cuerpo a la Morgue Judicial, donde la autopsia deberá determinar si la muerte se produjo por los golpes o por el impacto contra el pavimento.

Perrone Carozzo es oriundo de Ranelagh y, según sus redes sociales, practicó durante años Muay Thai, una disciplina de combate de contacto pleno. En su adolescencia comenzó a entrenar y llegó a competir en esa especialidad. También se mostraba aficionado al automovilismo y a las motos.

En su cuenta de Instagram promociona una casa de repuestos de autos, comercio en el que trabajaría. Tras el episodio, fue detenido y trasladado a la Seccional Segunda de Ranelagh, donde quedó alojado a disposición de la Justicia bajo la carátula de homicidio mientras avanza la investigación.