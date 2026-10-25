Retiro: hallan muerta a una trabajadora sexual tras el encuentro con un cliente

El cuerpo fue encontrado en el departamento que alquilaba en ese barrio. Su cuerpo no presentaba signos de violencia, ni manchas de sangre. El fiscal del caso investiga la muerte como un femicidio.
Una joven de 27 años fue hallada muerta en el departamento que alquilaba en el barrio porteño de Retiro, donde se desempeñaba como trabajadora sexual, tras una cita con un cliente. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en Libertad al 1200, frente al edificio de la SIDE.
El cuerpo de Tatiana Micaela fue encontrado a las 8.40, cuando una amiga, preocupada porque no respondía sus mensajes, llamó a un cerrajero para ingresar al lugar. La víctima se encontraba al costado de la cama, tapada con una sábana. De acuerdo con las primeras informaciones, no había signos de violencia física, manchas de sangre ni desorden en la habitación.
Tampoco se detectaron puertas forzadas en el ingreso al departamento, que era utilizado para alquiler temporario y encuentros.
El fiscal del caso, Matías Di Lello, comenzó a investigar la muerte como un femicidio. Esto se debe a que los detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad no hallaron el celular de la víctima. El funcionario judicial también ordenó una batería de medidas para encontrar al principal sospechoso y dar con los posteos en sitios de internet donde la víctima promocionaba sus servicios.
Según los primeros datos, la mujer había acordado una cita la noche anterior con un hombre identificado como Iván, a quien conoció a través de una aplicación. Los investigadores intentan determinar si ese es su verdadero nombre, si actuó solo y cuál fue su participación en el hecho.
Al arribar personal de la Policía de la Ciudad y constatar el deceso de la joven, la Justicia dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y de la División Homicidios de esa fuerza porteña para investigar las circunstancias de la muerte.
Asimismo, se pidió el relevamiento de todas las cámaras del edifico y de la cuadra para determinar los movimientos de ese hombre identificado como “Iván”.
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