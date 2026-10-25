Retiro: hallan muerta a una trabajadora sexual tras el encuentro con un cliente

Según los primeros datos, la mujer había acordado una cita la noche anterior con un hombre identificado como Iván, a quien conoció a través de una aplicación. Los investigadores intentan determinar si ese es su verdadero nombre, si actuó solo y cuál fue su participación en el hecho.

Al arribar personal de la Policía de la Ciudad y constatar el deceso de la joven, la Justicia dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y de la División Homicidios de esa fuerza porteña para investigar las circunstancias de la muerte.

Asimismo, se pidió el relevamiento de todas las cámaras del edifico y de la cuadra para determinar los movimientos de ese hombre identificado como “Iván”.