Racing deberá pagar una suma millonaria por el asesinato de Nicolás Pacheco

La resolución fue dictada por el juez civil Jorge Sobrino Reig y alcanza tanto a la institución como a su aseguradora y a los tres autores materiales del crimen. El monto fijado es de 199.720.000 pesos, más intereses y costas, y la sentencia puede ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Civil.

wd2dj5y46fdzhjvn7pxg7nmyia-768x432_1200_800 La sede de Nogoyá, en Villa del Parque, donde fue hallado sin vida Nicolás Pacheco.

Pacheco fue encontrado muerto en la madrugada del 24 de enero de 2013 en la sede ubicada en la calle Nogoyá, en el barrio porteño de Villa del Parque. Según quedó probado, había participado de una reunión social cuando fue atacado por Aníbal Domínguez Butler, Enrique Rulet y Juan Carlos Rodríguez.

0123-nicolas-pacheco-g00 Los tres autores del crimen fueron condenados a doce años de prisión en 2016.

Qué determinó la causa penal

Luego de la golpiza, los agresores intentaron simular un accidente arrojando el cuerpo a una pileta. Sin embargo, la autopsia estableció que la muerte fue consecuencia de golpes múltiples y una lesión craneal grave. En 2016, los tres responsables fueron condenados a 12 años de prisión por homicidio simple, condena que quedó firme tras ser confirmada por tribunales superiores.

Al tratar la demanda civil, el juez recordó que esa condena penal firme impide volver a discutir cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables directos. El análisis se centró entonces en la conducta del club como organizador y responsable del espacio.

racing-cilindro-cuanto-cuesta-renovacion-millones-dolares-jpg. Un asesinato ocurrido dentro del club y una sentencia que vuelve a poner a Racing en el centro.

El fallo remarcó irregularidades como la falta de control en el ingreso y egreso de personas, el incumplimiento del horario de cierre y la permanencia de asistentes durante la madrugada. Para el magistrado, esas fallas demuestran que Racing no garantizó condiciones mínimas de protección, por lo que debe responder civilmente por un hecho que ocurrió dentro de su propia sede.