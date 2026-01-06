Hurlingham: asaltan al periodista Nicolás Wiñazki, que se defendió con una insólita advertencia

Según relató Wiñazki, dos hombres jóvenes, armados y con el rostro cubierto, ingresaron al lugar mientras él se encontraba en el patio. Lo amenazaron y le exigieron dinero.

El periodista intentó explicar que la vivienda estaba en obra y que no había objetos de valor, destacando que un cartel de “vendido” estaba colocado en el frente. Pese a la exhibición de armas, no se registraron agresiones físicas.

Los ladrones se llevaron 200 dólares y unos 60.000 pesos, junto con una mochila, una computadora portátil y una consola Nintendo Switch que pertenecía a uno de sus hijos. Durante el intercambio, Wiñazki les pidió conservar su teléfono celular por tratarse de su herramienta de trabajo, y los asaltantes accedieron.

Cuando los delincuentes comenzaron a considerar revisar el resto de la propiedad, Wiñazki, los advirtió de una posible situación peculiar: “Ahora vienen los pintores, mirá que son bravos”. La curiosa advertencia parece haber funcionado: los ladrones huyeron sin causar daños.

El episodio ocurrió en jurisdicción de la comisaría 1ª de Hurlingham. La investigación quedó a cargo del fiscal Nicolás Filippini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 del Departamento Judicial de Morón, con colaboración de la Policía Bonaerense.

Fuentes policiales indicaron que los sospechosos se desplazaban en un Peugeot 308 negro, que había sido robado días antes en Morón. Las cámaras de seguridad de la zona permitieron determinar que el vehículo escapó por el Acceso Oeste. Por ahora, no se reportaron detenciones.