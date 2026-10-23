Detuvieron por presunto lavado de dinero a Ariel Vallejo, el financista de la AFA

La pesquisa alcanza a 17 clubes, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield y Platense. También figuran Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

El financista Ariel Vallejo es investigado por presuntas maniobras financieras y contratos con clubes de fútbol.

La Justicia intenta establecer si las empresas vinculadas al grupo financiero intervinieron en operaciones de lavado de activos o en maniobras de administración fraudulenta relacionadas con las instituciones deportivas.

Uno de los ejes de la causa es el análisis de operaciones por aproximadamente $ 818.000 millones. De acuerdo con la investigación, parte de esos movimientos involucraría a personas y empresas cuya capacidad económica declarada no sería suficiente para justificar los montos operados.

Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había denunciado a Sur Finanzas PSP S.A. por una presunta evasión impositiva superior a $ 3.327 millones.

A partir de los requerimientos de la fiscalía, la Justicia dispuso avanzar con la determinación de la posible deuda tributaria de la firma, otras sociedades del grupo y personas relacionadas con la estructura investigada.

El empresario ya había comparecido ante la Justicia el 26 de mayo, cuando el expediente estaba a cargo del juez Luis Armella. En esa oportunidad presentó un escrito, rechazó las acusaciones y no respondió preguntas.

La Justicia secuestró una Ferrari California valuada en unos US$320.000 en el marco de la investigación.

“Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente”, sostuvo Vallejo. También calificó la causa como mediática y afirmó que estaba a disposición del juzgado desde diciembre de 2025.

En su presentación, declaró tener un patrimonio de $1.800 millones y atribuyó el origen de sus fondos a su actividad laboral y empresarial. Asimismo, negó ser responsable de cuestiones administrativas, contables y tributarias, y señaló que contaba con asesoramiento interno y externo.

Entre las medidas adoptadas durante la investigación, la Justicia secuestró una Ferrari California negra valuada en unos US$320.000. El vehículo fue localizado el 6 de agosto en un garaje de Puerto Madero, cubierto y sin patentes colocadas.

El auto había estado registrado a nombre de una sociedad vinculada al grupo. Después de los allanamientos realizados en diciembre de 2025, una mujer de 73 años figuró como nueva propietaria. La fiscalía cuestionó la transferencia y la acreditación del origen de los fondos utilizados para adquirirlo.

En paralelo, Vallejo había sostenido que su relación con Banfield se limitaba a su condición de sponsor y prestamista del club. Según su descargo, desconocía los manejos internos de la institución y todavía no había recuperado el dinero prestado ni los intereses correspondientes.