Detuvieron por presunto lavado de dinero a Ariel Vallejo, el financista de la AFA

La causa analiza movimientos por $818.000 millones, una denuncia impositiva contra Sur Finanzas y contratos de sponsoreo con 17 instituciones deportivas.
El financista Ariel Vallejo es investigado por presuntas maniobras financieras y contratos con clubes de fútbol.
El titular de Sur Finanzas quedó detenido tras presentarse ante la Justicia que lo investiga por presunta asociación ilícita y operaciones financieras irregulares vinculadas a 17 clubes de fútbol.
Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y financista vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quedó detenido en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. La medida fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, luego de que el empresario no fuera encontrado en el domicilio que había informado ante la Justicia.
Vallejo se presentó en el juzgado antes de que se concretara la orden de captura y, minutos después, se confirmó su detención, informaron fuentes judiciales.
La investigación está a cargo de la fiscal federal Cecilia Incardona y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco. Los investigadores buscan determinar si una estructura de empresas y operaciones financieras fue utilizada para encubrir el origen de fondos y obtener beneficios ilícitos.
La hipótesis judicial apunta a un presunto esquema que habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. Según los investigadores, algunos contratos de auspicios entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas podrían haber servido para dar apariencia de legalidad a movimientos de dinero sin una contraprestación real.
La pesquisa alcanza a 17 clubes, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield y Platense. También figuran Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
La Justicia intenta establecer si las empresas vinculadas al grupo financiero intervinieron en operaciones de lavado de activos o en maniobras de administración fraudulenta relacionadas con las instituciones deportivas.
Uno de los ejes de la causa es el análisis de operaciones por aproximadamente $ 818.000 millones. De acuerdo con la investigación, parte de esos movimientos involucraría a personas y empresas cuya capacidad económica declarada no sería suficiente para justificar los montos operados.
Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había denunciado a Sur Finanzas PSP S.A. por una presunta evasión impositiva superior a $ 3.327 millones.
A partir de los requerimientos de la fiscalía, la Justicia dispuso avanzar con la determinación de la posible deuda tributaria de la firma, otras sociedades del grupo y personas relacionadas con la estructura investigada.
El empresario ya había comparecido ante la Justicia el 26 de mayo, cuando el expediente estaba a cargo del juez Luis Armella. En esa oportunidad presentó un escrito, rechazó las acusaciones y no respondió preguntas.
“Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente”, sostuvo Vallejo. También calificó la causa como mediática y afirmó que estaba a disposición del juzgado desde diciembre de 2025.
En su presentación, declaró tener un patrimonio de $1.800 millones y atribuyó el origen de sus fondos a su actividad laboral y empresarial. Asimismo, negó ser responsable de cuestiones administrativas, contables y tributarias, y señaló que contaba con asesoramiento interno y externo.
Entre las medidas adoptadas durante la investigación, la Justicia secuestró una Ferrari California negra valuada en unos US$320.000. El vehículo fue localizado el 6 de agosto en un garaje de Puerto Madero, cubierto y sin patentes colocadas.
El auto había estado registrado a nombre de una sociedad vinculada al grupo. Después de los allanamientos realizados en diciembre de 2025, una mujer de 73 años figuró como nueva propietaria. La fiscalía cuestionó la transferencia y la acreditación del origen de los fondos utilizados para adquirirlo.
En paralelo, Vallejo había sostenido que su relación con Banfield se limitaba a su condición de sponsor y prestamista del club. Según su descargo, desconocía los manejos internos de la institución y todavía no había recuperado el dinero prestado ni los intereses correspondientes.
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