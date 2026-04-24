Detuvieron a un concejal por manejar un auto con pedido de secuestro

720 (5) La Justicia investiga si además del encubrimiento hubo uso de documentación adulterada.

Frente a esta situación, los agentes avanzaron con la aprehensión del edil, el secuestro del rodado y su traslado a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.

Investigan posible encubrimiento

La causa quedó radicada en la UFI descentralizada N°1 de San Vicente, mientras la Justicia Federal ordenó impulsar actuaciones bajo la carátula de “encubrimiento”, aunque también se analiza una eventual infracción vinculada al uso de papeles presuntamente falsificados.

Fuentes judiciales indicaron que la investigación buscará establecer cómo el vehículo terminó en poder del concejal, el origen de la documentación observada y si existen responsabilidades penales adicionales.