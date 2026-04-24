Detuvieron a un concejal por manejar un auto con pedido de secuestro

Eugenio Esteban Fernández, edil de La Libertad Avanza en el municipio Presidente Perón, fue interceptado en San Vicente mientras circulaba en un vehículo con requerimiento judicial activo. También investigan presuntas irregularidades en la documentación del rodado.
Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza en San Vicente luego de que la Policía bonaerense comprobara que se movilizaba en un auto con pedido de secuestro activo y con documentación que presentaría anomalías.
El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Patrullas en la intersección de Ruta 58 y Juan Pablo II, donde fue interceptado Eugenio Esteban Fernández, de 57 años, concejal del partido bonaerense de Presidente Perón.
Según fuentes del caso, Fernández circulaba en un Renault Sandero azul oscuro que, al ser consultado en los sistemas oficiales, registraba un requerimiento vigente desde marzo de 2024, emitido por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°2 de Lomas de Zamora.
Además del pedido de secuestro del vehículo, los efectivos detectaron presuntas irregularidades en la cédula automotor, especialmente en la numeración del documento, lo que abrió una nueva línea de investigación por posible documentación adulterada.
Frente a esta situación, los agentes avanzaron con la aprehensión del edil, el secuestro del rodado y su traslado a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.
La causa quedó radicada en la UFI descentralizada N°1 de San Vicente, mientras la Justicia Federal ordenó impulsar actuaciones bajo la carátula de “encubrimiento”, aunque también se analiza una eventual infracción vinculada al uso de papeles presuntamente falsificados.
Fuentes judiciales indicaron que la investigación buscará establecer cómo el vehículo terminó en poder del concejal, el origen de la documentación observada y si existen responsabilidades penales adicionales.