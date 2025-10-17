Pablo Laurta, detenido: así es la celda donde espera el traslado a Córdoba

El sujeto quedará alojado en ese lugar a la espera de su traslado a la provincia de Córdoba, donde lo espera la justicia local para indagarlo.

El imputado llegó a Gualeguaychú en medio de un gran operativo coordinado entre fuerzas policiales y judiciales de las dos provincias, donde cometió los crímenes. El traslado se mantuvo bajo reserva hasta último momento.

De todos modos, al llegar al lugar se topó con los medios y mantuvo la misma actitud que veces anteriores frente a las cámaras. “Fui a rescatar a mi hijo”, dijo frente a los micrófonos.

Un video muestra la celda donde el acusado está alojado y los primeros minutos del acusado en la cárcel. Se trata de una habitación con una cama y en otro lugar contiguo está el baño con un inodoro, una ducha y un lavatorio.

Por su parte, la justicia entrerriana le dictó 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Martín Palacio. Al salir de la audiencia en los Tribunales de Concordia, Entre Ríos, Laurta volvió a exclamar ante los periodistas que solo fue a rescatar a su hijo.

La medida ordenada la ordenó la jueza de Garantías, Gabriela Seró, haciendo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la causa, y ordenó que permanezca detenido por de cuatro meses imputado por el homicidio criminis causa del conductor del Toyota.

Laurta ya se había presentado el miércoles en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio del chofer.