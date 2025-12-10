Sur Finanzas: nuevos operativos tras el allanamiento en la AFA

Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires cumplieron con una orden de allanamiento en varios locales de la galería comercial ubicada en Suipacha 474, en pleno Centro porteño, donde abrieron varias cajas de seguridad que estaban vacías.

Por su parte, la Unidad Fiscal Antilavado, a cargo de Diego Velasco, se suma en la investigación por la causa Sur Finanzas.

La fiscalía federal de Lomas de Zamora había pedido su colaboración, ya que es una unidad técnica especializada en lavado de dinero

Además, el juez Luis Armella ordenó este miércoles que se avance con nueve operativos sobre domicilios de Sur Finanzas.

Además de los domicilios de la financiera, también se realizan allanamientos en otras empresas que tendrían vínculo con la empresa liderada por el financista Ariel Vallejo. Armella ordenó procedimientos sobre las cajas de seguridad que tiene la financiera en los distintos bancos.

Embed

Tal como su nombre lo indica, “Sur Finanzas” es una financiera que no solo le dio nombre a torneos de fútbol organizados por la AFA, sino que también, en los últimos días se vio envuelta en una serie de denuncias por irregularidades.

Se presume que la entidad tendría vínculos con dirigentes de la AFA y es investigada por evasión fiscal y lavado de dinero. La entidad financiera se habría utilizado para lavar activos por miles de millones de pesos.

La denuncia a la financiera fue radicada en la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora y, la decisión de hacerla tomó fuerza en un contexto de críticas al dirigente número uno del fútbol argentino hoy, a raíz de las recientes irregularidades en su gestión como fue la tan criticada medida de otorgarle el título y, por ende, el trofeo de campeón al Club Rosario Central argumentando su validez en la suma de puntos anuales y no por haberlo ganado jugando de manera concreta.

A esto, se sumaron las sospechas sobre Pablo Toviggino, por ejercer influencia sobre los árbitros y sus consecuentes fallos en diferentes partidos.