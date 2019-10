Diez detenidos de una banda de la mafia china en operativo

Los investigadores creen que esta organización, conocida como ‘Huang Lin’ (por el nombre de uno de los presuntos líderes del grupo delictivo) concretó al menos 60 casos de extorsión e intimidación, algunos de los cuales quedó filmado por cámaras de seguridad de los supermercados chinos.

Según trascendió, "a través de escuchas telefónicas y tareas de vigilancia encubierta, se logró identificar a los sospechosos y establecieron su modus operandi", al mismo tiempo que se estableció que "la banda estaba liderada por dos hombres de nacionalidad china, quienes estaban secundados por otros tres y, luego, la integraban otras cinco personas de nacionalidad argentina, una de ellas una mujer, a las que se le atribuyen llevar adelante las extorsiones".

"El modus operandi consistía en acercarse a supermercados chinos ubicados en las localidades de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y en distintos barrios de la zona sur porteña y pedirles, a través de notas escritas intimidatorias (foto), un pago de alrededor de 30.000 dólares a cambio de no incendiar sus locales o balearlos, y de no herir a sus familiares", se indicó, agregando que "a través de la aplicación telefónica WeChat, los cabecillas organizaban el cobro de los montos pactados o, si estos no eran concretados, las represalias que debían concretar sus cómplices".

En alguno de los videos que captaron el momento de las intimidaciones se observa un joven que ingresa al supermercado y prende fuego con la utilización de un combustible la zona de cajas, mientras que en otro se ve a un hombre que deja una nota debajo de la puerta de entrada de un local.