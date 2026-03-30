Quién era Ian Cabrera, el alumno asesinado por un compañero en un colegio de Santa Fe

Se trataba de un chico de 13 años, dos años menos que el agresor. Era hijo único, hincha de River y jugaba al fútbol en el club de su pueblo.
El alumno asesinado por otro estudiante en la Escuela Mariano Moreno N°40 del departamento santafesino de San Cristóbal fue identificado como Ian Cabrera, de 13 años, dos años más joven que elotro niño que lo asesinó, no eran compañeros de curso, y se encontraba en el primer año del nivel secundario.
El adolescente era hijo único, hincha de River y fanático del mediocampista Enzo Pérez, al tiempo que desde pequeño jugó al fútbol y se desempeñó como arquero en el Club Independiente de San Cristóbal.
“Aún sos chico y vas a tener muchas oportunidades. Vas a hacer muchos amigos y a tener experiencias hermosas. Estoy muy orgulloso de vos”, había escrito meses atrás su papá, Leandro, cuando llevó a su hijo a una prueba en el club que era hincha.
El Club Atlético Independiente de San Cristóbal, donde la víctima de 13 años jugaba, emitió un comunicado donde confirmó que este lunes la institución permanecerá cerrada ante la gravedad del hecho.
“Se informa que, debido a los hechos de público conocimiento ocurridos en la ciudad de San Cristóbal, que enlutan profundamente a toda la comunidad y que involucran a un joven que formaba parte de nuestra institución, permanecerá cerrado y sin actividades durante el día de hoy”, inicia el escrito.
“Acompañamos con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y nos unimos en el pedido de respeto y acompañamiento para todos los afectados”, expresaron.
Por su parte, Juan Cruz Cándido, Secretario General del Gobierno de la provincia de Santa Fe, confirmó que ya hay un equipo de acción interministerial en San Cristóbal, el cual está encabezado por los ministerios de Educación, Igualdad y Desarrollo Humano, junto con el de Justicia y Seguridad, trabajando sobre lo ocurrido.
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