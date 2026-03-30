Quién era Ian Cabrera, el alumno asesinado por un compañero en un colegio de Santa Fe

“Se informa que, debido a los hechos de público conocimiento ocurridos en la ciudad de San Cristóbal, que enlutan profundamente a toda la comunidad y que involucran a un joven que formaba parte de nuestra institución, permanecerá cerrado y sin actividades durante el día de hoy”, inicia el escrito.

“Acompañamos con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y nos unimos en el pedido de respeto y acompañamiento para todos los afectados”, expresaron.

Por su parte, Juan Cruz Cándido, Secretario General del Gobierno de la provincia de Santa Fe, confirmó que ya hay un equipo de acción interministerial en San Cristóbal, el cual está encabezado por los ministerios de Educación, Igualdad y Desarrollo Humano, junto con el de Justicia y Seguridad, trabajando sobre lo ocurrido.