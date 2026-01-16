Balcarce: tenía prisión domiciliaria y salió a robar con tobillera electrónica

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y reavivó el debate sobre el control de personas que encuentran con causas judiciales abiertas. En este caso, el ladrón tenía el beneficio de la prisión domiciliaria.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle 14, entre 103 y 105, en una zona residencial de Balcarce. En las imágenes se observa a un hombre vestido con bermuda, musculosa y alpargatas que ingresa sigilosamente por el patio trasero, avanza hasta el quincho y toma dos pares de zapatillas antes de retirarse por el mismo lugar, sin ser advertido.

Embed Balcarce: un hombre que cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica quedó detenido por salir a robar en reiteradas oportunidades desde noviembre de 2025.

En malhechor llevaba en su tobillo derecho llevaba colocada una tobillera electrónica, dispositivo que se utiliza para el monitoreo judicial de personas imputadas o condenadas.

Horas después de lo ocurrido, los vecinos aseguraron que no se trató de un hecho aislado. Según relataron, el mismo hombre habría protagonizado un raid delictivo por distintas viviendas y comercios de la zona.

Además, un medio local difundió otro registro fílmico en el que se lo ve ingresar a un comercio, nuevamente con la tobillera visible.

Una de las víctimas explicó en declaraciones a Radio Gabal que el sospechoso cuenta con un extenso prontuario delictivo. “Tiene decenas de causas y le hicieron alrededor de siete allanamientos en los últimos meses. Por alguna razón, sin justificar, el juez no ordena su detención”, sostuvo.

El sujeto fue capturado luego de que el monitoreo satelital confirmara sus reiteradas salidas no autorizadas. Está acusado de cometer al menos seis nuevos delitos entre noviembre y enero mientras debía cumplir prisión en su casa.

Ante la contundencia de las pruebas y el pedido del Ministerio Público Fiscal, el Tribunal decidió: Revocar la prisión preventiva morigerada y Mansilla perdió el derecho a permanecer en su domicilio.

Efectivos de la Policía de Seguridad Comunal Balcarce procedieron a su captura para trasladarlo a una unidad penitenciaria bonaerense. A su situación procesal previa se le sumarán ahora las seis nuevas causas por los robos cometidos durante su "encierro" domiciliario.