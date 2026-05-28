Shopping Unicenter: un vigilador atropelló a un ladrón que acababa de robar

Embed UN VIGILADOR ATROPELLÓ A UN LADRÓN TRAS UN ROBO EN UNICENTER



Fue con un cuatriciclo. El ladrón, de 18 años, acababa de robar a un local del shopping. Cayó al asfalto, golpeó su cabeza y fue trasladado al Hospital Central de San Isidro, donde quedó internado fuera de peligro.… pic.twitter.com/0bBsUi6YKc — Clarín (@clarincom) May 28, 2026

Cómo fue el hecho

El episodio comenzó cuando desde la empresa de seguridad privada fueron alertados sobre el robo a un comercio del shopping y que el ladrón intentaba huir del lugar.

A partir de esta situación, un agente de seguridad lo empezó a perseguir a bordo de su cuatriciclo y cuando ambos iban por una de las salidas del shopping con circulación peatonal, perdió el control del rodado y lo atropelló.

El hecho se sumó a los problemas de inseguridad que varios clientes del shopping vienen denunciando en el último tiempo, con grupos de jóvenes que cometen arrebatos y robos a locales.