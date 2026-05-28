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Shopping Unicenter: un vigilador atropelló a un ladrón que acababa de robar

El empleado de seguridad persiguió al delincuente y lo arrolló con un cuatriciclo. El ladrón, de 18 años, golpeó la cabeza contra el asfalto y fue internado.

Un vigilador del estacionamiento del shopping Unicenter, ubicado en la localidad bonaerense de Martínez, atropelló con un cuatriciclo a un ladrón de 18 años, que previamente había robado previamente un local comercial, y que por el impacto, se golpeó su cabeza en el asfalto por lo que tuvo que intervenir personal médico, incluso fue derivarlo a un centro asistencial.

El delincuente que había robado objetos del local Isadora, fue llevado al Hospital Central de San Isidro, donde quedó internado y estable. Seguiría internado para recuperarse y poder atender a la Justicia.

Intervino en el caso, la Unidad Fiscal de Boulogne, a cargo de la doctora María Paula Hertrig, quien inició actuaciones por "hurto en tentativa y lesiones culposas graves, agravadas por la conducción de un vehículo automotor".

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Cómo fue el hecho

El episodio comenzó cuando desde la empresa de seguridad privada fueron alertados sobre el robo a un comercio del shopping y que el ladrón intentaba huir del lugar.

A partir de esta situación, un agente de seguridad lo empezó a perseguir a bordo de su cuatriciclo y cuando ambos iban por una de las salidas del shopping con circulación peatonal, perdió el control del rodado y lo atropelló.

El hecho se sumó a los problemas de inseguridad que varios clientes del shopping vienen denunciando en el último tiempo, con grupos de jóvenes que cometen arrebatos y robos a locales.

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