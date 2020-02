Se trata de Marcelo Ponti, quien manifestó ser patovica desde hace 22 años de dicho local bailable de la localidad bonaerense de Villa Sarmiento, partido de Morón, y "amigo" del RR.PP. asesinado Leonardo "Pollo" Martínez (33).

"Recuerdo todo. Parecía que pasaba en cámara lenta", relató en declaraciones a Todo Noticias y recordó que al tirador lo vio "entrar con una gorrita" y por eso en un primer momento no lo reconoció.

"El tenía un problema con la novia de ‘Pollo’, era ex novia de él. Fue un problema por una chica", indicó Ponti y luego señaló que apenas el agresor ingresó fue recibido por la víctima y otros relacionistas públicos.

"‘Pollo’ le dice ‘andate porque no podés estar en el mismo lugar que estoy yo. Retirate’. ‘Sí, sí, está bien’, le dice este muchacho y se va tranquilo, mientras los públicas lo acompañan afuera. Pero me resultó sospechoso porque se fue con cara de soberbio y le dice algo a ‘Pollo’ como incitándolo, amenazándolo", relató.

Según el patovica, en ese momento Martínez "volvió a salir" del boliche "cuando apareció el auto, para ver qué le decía" el agresor.

"Yo ahí grité ‘¡arma!’, todos se tiran al piso y empezó a disparar para todos lados. Yo lo estaba viendo desde que subió a (un Volkswagen) Bora negro que estaba estacionado a veinte metros de la puerta, de la vereda de enfrente", continuó el baleado y añadió que justo antes de los disparos "un muchacho que lo conocía se acercó hasta el auto para decirle que se fuera para que no hubiera problemas pero cuando le ve el arma, se asusta y se aleja".

El patovica explicó que en el video él estaba vestido con una musculosa naranja y Martínez parado en la vereda con una gorrita, remera y pantalón corto oscuros y zapatillas blancas, cuando se produjeron los balazos.

"No tiró al voleo. Le apuntó al ‘Pollo’. Yo recibí el balazo por estar al lado del ‘Pollo’(...) "l (por el tirador) había tenido problemas por maltrato con su ex novia. El acto fue directamente al ‘Pollo’", aseguró el herido, quien dijo que frente a la puerta había un patrullero "justamente para intimidar a la gente para que no haga esto".

"Siempre lo pedimos (el patrullero). Había un solo policía conmigo y le dije ‘esto es sospechoso’ pero no tuvo tiempo a desenfundar", contó el patovica, quien dijo que no sabía si la patrulla "funcionaba bien" y por eso no persiguieron al tirador cuando escapó con el Bora.