Empezó el juicio por la desaparición de Loan Peña: un acusado apareció por Zoom

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Juicio por la desaparición de Loan: polémica con uno de los acusados

Después del planteo desestimado, la Fiscalía dio a conocer el requerimiento de elevación a juicio contra los implicados, aunque la lectura se interrumpió porque el psicólogo forense Federico Rossi Colombo se había ausentado de la audiencia. Se trata de uno de los diez imputados por usurpación de títulos, falso testimonio, desvío de la investigación, entre otros delitos.

Frente a ese escenario, los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco declararon al señalado en estado de rebeldía y ordenaron su arresto. Sin embargo, luego de un extenso cuarto intermedio, Rossi Colombo apareció de manera virtual acompañado del abogado Simón Delgado. La situación generó sorpresa en las partes y el Tribunal indicó la continuidad del juicio con la presencia del involucrado.

De todas maneras, el letrado afirmó tener este miércoles otra causa, pero los jueces no dieron lugar al reclamo y le preguntaron si aceptaba defender al psicólogo. En ese momento, Martín Leiro, representante legal de Alan Cañete, se ofreció para patrocinarlo y Rossi Colombo accedió.

Schaefer expresó su disconformidad y recriminó las maniobras dilatorias de las defensas. "Querían entorpecer la causa y lo están logrando", expresó.

Al final, los jueces levantaron la orden de arresto y la rebeldía contra el acusado, al tiempo que resolvieron que reciba asistencia de la letrada pública Juliana Machado y dictaron un cuarto intermedio hasta este miércoles, a las 9.30.