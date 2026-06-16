Empezó el juicio por la desaparición de Loan Peña: un acusado apareció por Zoom

El debate oral se puso en marcha y los principales acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño llegaron a los tribunales bajo una fuerte custodia de fuerzas de seguridad
El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño que permanece desaparecido desde hace dos años, comenzó este martes en Corrientes. Durante la primera audiencia se dieron a conocer los lineamientos de apertura y uno de los acusados apareció por Zoom, por lo que el Tribunal Oral Federal dejó sin efecto la declaración de rebeldía y la orden de detención que pesaban en su contra.
El debate oral comenzó minutos después de las 10:00 y seis de los siete imputados del caso principal se presentaron en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde fueron trasladados bajo un fuerte operativo de seguridad encabezado por personal del Servicio Penitenciario Federal.
La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el excapitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; la tía del pequeño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez, y Daniel “Fierrito” Ramírez aparecieron en público luego de un largo tiempo. Distinto fue el caso de Mónica Del Carmen Millapi, que participó de la jornada vía Zoom, a raíz de que cumple prisión domiciliaria en la provincia de Neuquén.
El fiscal Carlos Schaefer solicitó el arresto de todos los sindicados que están en libertad, pero las defensas se opusieron y el Tribunal Federal de Corrientes rechazó el pedido.
Después del planteo desestimado, la Fiscalía dio a conocer el requerimiento de elevación a juicio contra los implicados, aunque la lectura se interrumpió porque el psicólogo forense Federico Rossi Colombo se había ausentado de la audiencia. Se trata de uno de los diez imputados por usurpación de títulos, falso testimonio, desvío de la investigación, entre otros delitos.
Frente a ese escenario, los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco declararon al señalado en estado de rebeldía y ordenaron su arresto. Sin embargo, luego de un extenso cuarto intermedio, Rossi Colombo apareció de manera virtual acompañado del abogado Simón Delgado. La situación generó sorpresa en las partes y el Tribunal indicó la continuidad del juicio con la presencia del involucrado.
De todas maneras, el letrado afirmó tener este miércoles otra causa, pero los jueces no dieron lugar al reclamo y le preguntaron si aceptaba defender al psicólogo. En ese momento, Martín Leiro, representante legal de Alan Cañete, se ofreció para patrocinarlo y Rossi Colombo accedió.
Schaefer expresó su disconformidad y recriminó las maniobras dilatorias de las defensas. "Querían entorpecer la causa y lo están logrando", expresó.
Al final, los jueces levantaron la orden de arresto y la rebeldía contra el acusado, al tiempo que resolvieron que reciba asistencia de la letrada pública Juliana Machado y dictaron un cuarto intermedio hasta este miércoles, a las 9.30.
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