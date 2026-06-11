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Causa Maradona: Víctor Stinfale declaró y apuntó contra Leopoldo Luque

El abogada y amigo de Diego Armando Maradona aseguró en el juicio que se opuso a que el neurocirujano se encargue de la operación al astro.

Víctor Stinfale, abogado y amigo personal de Diego Armando Maradona, declaró este jueves en el juicio que busca determinar las responsabilidades por la muerte del ex capitán de la Selección Argentina y apuntó contra Leopoldo Luque ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

En su reconstrucción de las horas previas a la operación por el hematoma subdural que le detectaron a Maradona en noviembre de 2020, Stinfale aseguró que se opuso a que el neurocirujano encabezara la intervención.

En su testimonio, señaló que volvió a tener contacto con Maradona después de verlo en el estadio de Gimnasia durante su cumpleaños número 60.

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“Ahí lo vi mal y después me enteré de que se lo habían llevado a una clínica de La Plata para hacerle estudios. Diego pide hablar conmigo y me dice: ‘Me están por operar, necesito que me ayudes’”, señaló.

En ese episodio lo llegó a interiorizarse sobre el procedimiento médico y se comunicó con Luque, a quien hasta entonces solo conocía a través de los medios.

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“Cuando yo le pregunto a Luque qué iba a hacer, me dijo que lo iba a operar, que tenía reservado el quirófano en la Clínica Olivos. Yo le dije: ‘Pará, vos no vas a operar a nadie, no tenés la espalda. Y conseguí a los mejores cuatro neurocirujanos de Argentina’”, afirmó.

La discusión con las hijas de Maradona

Durante su declaración, Stinfale también recordó una conversación que mantuvo con Dalma y Gianinna Maradona antes de la intervención quirúrgica. “Este muchacho no puede tocar a Maradona”, aseguró que les dijo sobre Luque. De acuerdo con su relato, Dalma le respondió: “Por fin alguien que piensa como yo”.

Luego contó que les preguntó en tono coloquial: “¿Le puedo pegar un boleo?”, a lo que recibió como respuesta: “Sí, sí, hacelo”. Finalmente, explicó que se llegó a un acuerdo para que participaran otros especialistas y detalló quiénes intervinieron en la cirugía.

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