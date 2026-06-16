Causa Maradona: médico dijo que le impidieron visitar a Diego días antes de su muerte

"Yo acato la decisión de los médicos tratantes. Forlini era mi nexo con la familia y con los médicos tratantes; ella es quien me da la orden", afirmó Di Spagna y agregó que también le aseguraron que, ante una eventual emergencia, llamarían a una ambulancia disponible las 24 horas.

El médico acotó además que el día anterior, el 18 de noviembre, tampoco pudo revisar a Maradona junto a un nutricionista y se quedó en el jardín adyacente a la vivienda por orden del propio astro.

Di Spagna recordó que Gianinna y Jana Maradona, dos de las hijas del exfutbolista, intentaron persuadir a su padre para que aceptara la atención médica.

"Yo el 18 vi dos hijas con amor a su padre. Vi a Gianinna y a Jana que iban y venían para intentar convencer a su padre", señaló el médico.

Durante el juicio, familiares de Maradona y varios profesionales de la salud declararon que la vivienda donde permanecía carecía del equipamiento adecuado para asistirlo, de una ambulancia preparada para trasladarlo a un hospital en caso de urgencia y de condiciones apropiadas de salubridad en la habitación donde estaba postrado.

Otros acusados en el juicio son el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el representante de la empresa encargada del servicio de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.