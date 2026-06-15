Causa Maradona: declaran los acompañantes terapéuticos

A su vez aseguró que realizó reiteradas sugerencias para mejorar las condiciones de atención del paciente, que fueron desoídas por las médicas Nancy Forlini, de la empresa Swiss Medical, y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambas imputadas.

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Cuando la Fiscalía lo interrogó sobre uno de los ejes de la acusación, la presunta modificación de los registros de enfermería del día de la muerte de Maradona, Perroni negó haber intervenido en la confección o alteración de esos informes y sostuvo que no recibió ni brindó indicaciones para modificarlas.

Aunque declaró durante tres horas, Perroni solo llegó a responder las preguntas del fiscal Patricio Ferrari y del abogado de las hijas del astro, Dalma y Gianinna Maradona.

Según fuentes de su defensa, el jefe de enfermeros quiere este martes responder preguntas del resto de las partes, aunque "no está decidido" que vaya a hacerlo.

Además de Perroni, Forlini y Cosachov, son juzgados en este proceso el médico de cabecera de Maradona Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.