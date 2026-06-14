Desbaratan una banda que planeaba golpes millonarios a dos bancos

banconacionamoron El Banco Nación de Morón era uno de los objetivos de la banda de boqueteros.

El plan de la banda de boqueteros

De acuerdo con la investigación, el grupo habría preparado ataques contra dos sucursales bancarias: el Banco Nación ubicado sobre Avenida Rivadavia al 18000, en Morón, y una sede del Banco Provincia en Baradero, situada en Laprida al 1036. El plan consistía en acceder a las bóvedas mediante túneles construidos desde inmuebles linderos, con el objetivo de apoderarse de dinero, lingotes de oro y elementos almacenados en cajas de seguridad.

En la sucursal de Morón, los investigadores detectaron que la banda habría previsto ingresar desde un local de calzados y un estacionamiento conectado con la zona del banco, lo que les permitiría contar con dos posibles rutas de escape. Y en Baradero, el acceso se habría proyectado desde una vivienda con patio trasero lindero a la bóveda, a la que se llegaría a través de una ferretería ubicada en la esquina.

Según la pesquisa, la organización contaba con una estructura interna con funciones específicas. Maidana habría sido identificado como el encargado de coordinar las operaciones. Los investigadores señalan que utilizaba camionetas Toyota SW4 con patentes adulteradas y una Volkswagen Amarok blanca, además de portar una pistola presuntamente robada en Adrogué.

Otro de los integrantes, identificado como “Diego”, habría cumplido el rol de proveedor logístico, encargado de conseguir herramientas y materiales necesarios para los trabajos. También aparece mencionado un supuesto especialista en excavaciones, apodado “el Uruguayo”, señalado como un experto en la construcción de túneles y con antecedentes registrados en Junín, además de domicilio en Ezpeleta.

La organización habría contado además con un integrante dedicado a tareas informáticas, quien habría sido contratado para intervenir sistemas de seguridad y alarmas. Y la información aportada a los investigadores también advertía sobre una posible participación de empleados bancarios y señalaba que el golpe habría estado previsto para el viernes 22 de mayo o durante el fin de semana largo siguiente.