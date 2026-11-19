Durante los procedimientos, los investigadores no encontraron documentación que acreditara el ingreso de la mercadería al país y observaron que gran parte de los envases de los productos presentaba tierra roja, por lo que se presume que habrían ingresado por el norte del país a través de pasos fronterizos no habilitados.

En los 13 allanamientos, los efectivos secuestraron juguetes y muñecos peluches que eran imitación de primeras marcas, útiles escolares, teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tablets, documentación y dinero en efectivo. También fueron secuestrados un automóvil y dos camionetas de alta gama.

Los juguetes incautados son todos falsificados con logos de primeras marcas del rubro, violando la ley de marcas, y de seguridad de salud pública.

Como continuidad de los procedimientos, debido a la gran cantidad de mercadería encontrada, entre el 6 y el 17 de noviembre se realizaron nuevos ingresos a tres depósitos ubicados en Cachi al 200, Atuel al 600 y Einstein al 100, el Parque Patricios.

En esos últimos lugares se secuestraron otros 1.589 fardos de artículos de juguetería: 448 en Cachi, 385 en Atuel y 756 en Einstein. La mercadería fue trasladada a un depósito fiscal para su aforo definitivo.

Por disposición del doctor Amarante, los allanamientos iniciales se habían realizado en 13 domicilios de los barrios de Parque Patricios, Balvanera y Pompeya, ubicados en Pasteur al 200; Sarmiento al 2300; Einstein al 100; Iguazú al 600; Atuel al 600; Deán Funes al 600; Cachi al 200; Castillo al 2400 y Luna al 300.

Además, en cinco de los inmuebles se dispuso la implantación de consignas policiales para custodiar a la gran cantidad de mercadería encontrada.

La causa quedó caratulada como infracción a la Ley 22.415, del Código Aduanero. G2026/0613