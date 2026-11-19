“Algunos critican los operativos en las villas y nosotros les contestamos con hechos. De 2024 a la fecha bajaron un 70% los asesinatos en las villas. Es un número descomunal. Yo defiendo la vida y no voy a pedir permiso ni perdón por cuidar a los porteños. Porque esa es mi tarea y voy a seguir haciéndola en cada rincón de la ciudad de Buenos Aires”, agregó.

Además, el Gobierno porteño ya recuperó 1.039 propiedades que estaban usurpadas y se las devolvió a sus legítimos dueños, el equivalente a más de 500 millones de dólares. En los barrios las propiedades ocupadas suelen ser foco de delitos, desde la venta de drogas hasta los talleres de trabajo esclavo. Y a partir de los operativos bajó el delito en los barrios con más operativos. Un caso concreto es Balvanera (Once) o Constitución.

La Policía de la Ciudad irrumpió con el aguantadero en la Villa 31.

Estos operativos se complementan con otros de despliegue policial en los centros de trasbordo, en los medios de transporte y de liberación de calles y veredas. Por eso fueron desalojados manteros del espacio público de la Ciudad y ahora los trapitos que extorsionan a los automovilistas para cobrarles por estacionar son castigados con días de prisión.