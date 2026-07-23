Detuvieron a un argentino en Estados Unidos por el crimen de la modelo Agostina Jalabert

Juan Manuel Reverter estuvo más de tres años prófugo por el femicidio de la modelo.

La madre de Agostina expresó que tiene “sensaciones muy encontradas” tras la captura de Reverter y sostuvo que el acusado “mató de la peor forma” a su hija.

“No estoy alegre porque a Agostina no la tengo más. Siento que en parte se hizo justicia porque ya está preso y viene un proceso largo con la prisión preventiva más un juicio”, manifestó Carolina, y agregó: “Con el Alerta Roja tenía un alivio. Sabía que en algún momento iba a caer. Estoy en shock, esa es la verdad”.

La Alerta Roja de Interpol contra Reverter se emitió debido a su condición de prófugo buscado para un proceso penal por el delito de femicidio. Esta medida fue solicitada por las autoridades judiciales de México, luego de que la investigación por la muerte de la modelo argentina fuera reorientada.

El código penal del Estado de Quintana Roo contempla para este delito una condena hasta 40 años de prisión, lo que justificó la activación de este mecanismo de búsqueda internacional.