Detuvieron a un argentino en Estados Unidos por el crimen de la modelo Agostina Jalabert

Juan Manuel Reverter cayó en el estado norteamericano de Oregon. Estuvo más de tres años prófugo con Alerta Roja de Interpol por el femicidio de su expareja, ocurrido en Playa del Carmen. Las principales acusaciones en su contra.
Juan Manuel Reverter, el principal acusado por el femicidio de la modelo Agostina Jalabert, la joven asesinada el 18 de febrero de 2023 en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, fue detenido este jueves en el estado norteamericano de Oregon.
Carolina, la madre de la víctima, confirmó a la agencia Noticias Argentina que el arresto se concretó horas atrás en el condado de Deschutes por efectivos del Servicio de Alguaciles de EEUU, personal del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional e Interpol Washington. “Estuvo tres años y medio prófugo con Alerta Roja de Interpol. Ahora todo se encuentra en manos de la Fiscalía y deben pedir la extradición a México”, precisó la familiar.
La joven de 31 años, oriunda de Carmen de Patagones, había sido encontrada muerta por su hermana Candela en el departamento que compartía con su entonces pareja en el Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos, ubicado en la ciudad del Estado de Quintana Roo. Agostina estaba sentada en el baño y atada del cuello con un cinturón del toallero de mano, por lo que las autoridades sospecharon que el hecho se trató de un suicidio.
Sin embargo, la familia apuntó contra Reverter desde un principio y los resultados de la autopsia fueron claves para cambiar el rumbo de la investigación. La víctima fue torturada, quemada, abusada sexualmente, ahorcada y recibió golpes en la cabeza, mientras que el implicado habría simulado el suicidio para luego fugarse.
La madre de Agostina expresó que tiene “sensaciones muy encontradas” tras la captura de Reverter y sostuvo que el acusado “mató de la peor forma” a su hija.
“No estoy alegre porque a Agostina no la tengo más. Siento que en parte se hizo justicia porque ya está preso y viene un proceso largo con la prisión preventiva más un juicio”, manifestó Carolina, y agregó: “Con el Alerta Roja tenía un alivio. Sabía que en algún momento iba a caer. Estoy en shock, esa es la verdad”.
La Alerta Roja de Interpol contra Reverter se emitió debido a su condición de prófugo buscado para un proceso penal por el delito de femicidio. Esta medida fue solicitada por las autoridades judiciales de México, luego de que la investigación por la muerte de la modelo argentina fuera reorientada.
El código penal del Estado de Quintana Roo contempla para este delito una condena hasta 40 años de prisión, lo que justificó la activación de este mecanismo de búsqueda internacional.
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