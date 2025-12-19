Prefectura impide a los tiros contrabando de electrodomésticos

El conflicto comenzó cuando un hombre que transportaba parlantes en cajas se resistió a la detención, arrojó una piedra a un oficial y huyó del lugar, perdiendo su documento, que permitió su identificación. Ante la reacción del grupo, otros participantes apedrearon un vehículo de la Prefectura, lo que derivó en disparos por parte de los uniformados para dispersar la situación, según informaron las autoridades.

9d66d8c1-47dd-4948-a279-b7324a32d4bc

Como resultado del operativo, se incautaron 12 parlantes y no se registraron heridos. El paso utilizado por los civiles no estaba habilitado, lo que convierte la acción en un intento de contrabando de mercadería. Las autoridades enfatizaron que la intervención se realizó para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa aduanera.

En los últimos años, la región fronteriza de Salta ha sido escenario de operaciones similares, donde la combinación de pasos no habilitados y transporte de productos electrónicos genera tensiones entre las fuerzas de seguridad y los bagayeros.

Aunque no se reportaron incidentes mayores más allá de los daños a un vehículo oficial. Las investigaciones continúan para identificar al resto de los involucrados y determinar responsabilidades legales por el intento de ingreso de mercadería sin documentación.