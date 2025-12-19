Prefectura impide a los tiros contrabando de electrodomésticos

Personal de la Prefectura detuvo a un grupo que intentaba contrabandear electrodomésticos desde Bolivia por un paso no habilitado en Salta. Hubo disparos y empujones.
Un operativo de la Prefectura Naval Argentina en la ciudad salteña de Aguas Blancas terminó con un enfrentamiento entre efectivos y civiles que intentaban ingresar electrodomésticos desde Bolivia, sin la documentación correspondiente.
El conflicto comenzó cuando un hombre que transportaba parlantes en cajas se resistió a la detención, arrojó una piedra a un oficial y huyó del lugar, perdiendo su documento, que permitió su identificación. Ante la reacción del grupo, otros participantes apedrearon un vehículo de la Prefectura, lo que derivó en disparos por parte de los uniformados para dispersar la situación, según informaron las autoridades.
Como resultado del operativo, se incautaron 12 parlantes y no se registraron heridos. El paso utilizado por los civiles no estaba habilitado, lo que convierte la acción en un intento de contrabando de mercadería. Las autoridades enfatizaron que la intervención se realizó para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa aduanera.
En los últimos años, la región fronteriza de Salta ha sido escenario de operaciones similares, donde la combinación de pasos no habilitados y transporte de productos electrónicos genera tensiones entre las fuerzas de seguridad y los bagayeros.
Aunque no se reportaron incidentes mayores más allá de los daños a un vehículo oficial. Las investigaciones continúan para identificar al resto de los involucrados y determinar responsabilidades legales por el intento de ingreso de mercadería sin documentación.
