Tucumán: un grupo de 20 rugbiers golpeó a un joven y hay dos detenidos

El violento episodio ocurrió en inmediaciones del local bailable “La Cañada” y quedó registrado en un video filmado por un testigo, en el que se observa la extrema violencia de la agresión, incluso cuando la víctima ya se encontraba indefensa en el suelo. Patricio recibió golpes de puño y patadas en todo el cuerpo antes de ser lanzado a la zanja, desde donde fue trasladado en ambulancia a un hospital local.

De acuerdo a lo informado, la agresión se produjo por motivos que aún son investigados por la fiscal Mónica García de Targa, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios y Atentados Contra las Personas del Centro Judicial Monteros. La familia del joven aseguró que el ataque ocurrió a la vista de todos y denunció que varias personas se limitaron a filmar sin intervenir, aunque destacaron que la intervención de algunos testigos evitó un desenlace fatal.

Embed OTRO HECHO AISLADO DE LOS RUGBIERS?



En Tucumán, un grupo de rugbiers, golpeó salvajemente a un joven de 19 años a la salida de un boliche. pic.twitter.com/J5bcY3kFce — El Impacto (@elimpactocom) February 2, 2026

A pesar de las heridas sufridas, Patricio recibió el alta médica el mismo sábado y se encuentra fuera de peligro. Ya en su domicilio, compartió un video en redes sociales en el que mostró los golpes en su rostro y cuerpo, y expresó su indignación por lo ocurrido, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias que este tipo de ataques puede tener.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal Diez (@canal10tucuman)

DOS DETENIDOS

En el marco de la investigación, este martes la Policía de Tucumán detuvo a dos sospechosos de haber participado en la agresión. Los arrestos se produjeron durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Concepción, de donde serían oriundos los atacantes. En los procedimientos se secuestraron prendas de vestir y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Ante las versiones que vinculan a los agresores con el Club Huirapuca, la institución emitió un comunicado en el que expresó su repudio a cualquier hecho de violencia y aclaró que no cuenta con información oficial que permita confirmar si los responsables son jugadores del club. No obstante, manifestó su disposición a colaborar con la investigación y aseguró que, de comprobarse esa situación, se aplicarán las sanciones correspondientes.

K2TMNAZUHJDDXOCRSETRPCWW6Y

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, se refirió con dureza a los involucrados y aseguró que ya hay varios identificados. Además, indicó que la División Telemática analiza los videos del ataque y que se esperan nuevas medidas judiciales.

Los dos sospechosos detenidos quedaron a disposición de la Justicia y se preveía su presentación en la audiencia de formulación de cargos. En tanto, la fiscal García de Targa señaló que se aguarda realizar una entrevista con la víctima y contar con los estudios médicos para determinar el alcance de las lesiones.