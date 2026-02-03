Corrían picadas por la avenida General Paz y lo subían a las redes: la policía secuestró 11 autos

ssstwitter.com_1770127765644 Los videos de las picadas que subían para promocionarlos en las redes.

Los agentes de la División Contravenciones y Faltas, con la colaboración del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad y peritos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes, montaron un "operativo cerrojo" para cerrar las salidas del predio justo cuando los vehículos se preparaban para salir a toda velocidad por la calle. Según se pudo constatar, los participantes filmaban las carreras con drones y luego subían los videos a las redes sociales para promocionar estos encuentros clandestinos. Durante el procedimiento, la policía identificó a un hombre que estaba operando uno de estos dispositivos de filmación sobre la avenida.

El resultado del operativo fue contundente: se inspeccionaron 63 vehículos y se secuestraron 11 de ellos (nueve autos y dos motos) por distintas irregularidades y por aparecer en videos participando de estas picadas. Además, se identificó a 95 personas; si bien ninguna tenía pedido de captura, muchas ya acumulaban antecedentes por exceso de velocidad.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones, que labró actas por infracción al artículo 132 del Código Contravencional de la Ciudad.