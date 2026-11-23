Entre los lesionados, Nahuel Aguilar, de 32 años y quien sería un trabajador del comercio afectado, fue quien sufrió las heridas más severas: tuvo quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo, que afectaron el torso, los brazos y parte del rostro. Fue asistido por una ambulancia del SAME y derivado al Hospital de Quilmes.

El video que registró una de las personas presentes.

Una joven de 19 años también fue ingresada a ese centro de salud por quemaduras en el rostro y cortes en el brazo derecho. Su hermano sufrió lesiones, aunque no se precisaron mayores detalles sobre su estado. En tanto, una mujer de 22 años sufrió heridas en la zona ocular por astillas de vidrio y cortes en el cuero cabelludo, mientras que una nena de 11 tuvo una lesión cortante en la cabeza. Ambas fueron trasladadas a un hospital y luego recibieron el alta médica.

Las otras dos personas heridas fueron mujeres y, en principio, ninguna presentó lesiones de consideración. Una de ellas incluso recibió asistencia médica en el lugar, sin necesidad de ser trasladada.

Tras la explosión, los Bomberos acudieron al comercio para controlar las llamas, que se desataron a pocos metros de donde se concentraban los vecinos que participaban de los festejos.

El desgarrador relato de uno de los presentes en la explosión

Un vecino de la zona dio detalles del momento en que explotó el local y se desató el incendió que alertó y desesperó a la gente. Según contó, el incendio en este comercio, que había sido inaugurado hace apenas 15 días, se había desencadenado por dos garrafas.

El dueño de varios locales de la zona se encontraba durmiendo en su casa al momento del accidente, y creyó que los ruidos estaban siendo provocados por cohetes. Sin embargo, fue su hijo el que le dio la noticia: “Vino mi hijo y me dice ‘se está quemando el local de José’ y cuando salí, vi la llamarada”.