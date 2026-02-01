Extradición de "Pequeño J": Javier Alonso explicó cuánto podría demorar

Alonso indicó que ahora se espera una definición de la Corte peruana respecto de los delitos por los cuales será enviado a la Argentina: “La extradición fue solicitada por homicidio, narcotráfico y trata de personas. Estimamos que el traslado puede demorar entre uno y dos meses”, señaló, y aclaró que el proceso exige que el país requirente fundamente cada uno de los cargos ante la Justicia peruana.

En relación con la investigación, el ministro explicó que el juez de la causa, Jorge Rodríguez, solicitó la extradición “por el máximo de los delitos” mientras continúa el análisis de pruebas clave. “Se sigue procesando muchísima información y el análisis de los teléfonos está aportando nuevos elementos”, afirmó. De acuerdo con la pesquisa, “Pequeño J” habría llegado desde Perú siendo menor de edad y se habría integrado a una estructura narco con roles jerárquicos definidos, vinculados a la producción, distribución y exportación de cocaína.

Alonso detalló que en la Argentina el acusado quedó señalado como responsable de puntos de venta de droga en la zona de Flores, con intención de expandirse hacia Florencio Varela. En ese marco, sostuvo que el móvil del triple crimen estaría relacionado con el robo de una cantidad significativa de droga perteneciente a la organización, aunque aún se investiga el volumen exacto del faltante. Hasta el momento, la causa cuenta con 12 personas detenidas y tres prófugos.

Por último, el ministro volvió a referirse al debate por la Ley Penal Juvenil y descartó que bajar la edad de imputabilidad sea una solución efectiva. Remarcó que en la provincia de Buenos Aires los menores que cometen delitos quedan bajo intervención judicial, independientemente de su edad, y afirmó que el principal problema de seguridad es el narcotráfico. “Bajar la edad no cambia nada. El problema está en el control del delito organizado y en el funcionamiento del sistema judicial”, concluyó.