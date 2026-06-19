Femicidio de Agostina Vega: Soledad Andreani negó los hechos

Osvaldo Fassetta, de 47 años e imputado por el mismo delito que Andreani, compareció de manera escueta este jueves por la mañana y dijo ser "inocente".

Además, la situación procesal de Claudio Barrelier se complicó, ya que la Justicia agravó su acusación por homicidio triplemente agravado (femicidio) luego de que se negara a prestar testimonio.

Durante de este viernes, el fiscal Raúl Garzón levantó el secreto de sumario que regía en la causa desde hace diez días.

Además, se llevó a cabo una nueva marcha encabezada por Miguel Heredia y Elizabeth, los abuelos de la víctima, a fin de exigir justicia y una condena ejemplar para los presuntos responsables del crimen.

Miguel conversó con los medios presentes en la manifestación y agradeció el acompañamiento, mientras que expresó: "Vamos a seguir marchando".