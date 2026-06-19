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Femicidio de Agostina Vega: Soledad Andreani negó los hechos

La tercera detenida por el homicidio de la adolescente en Córdoba se encuentra acusada por supuesto encubrimiento agravado. Se levantó el secreto de sumario.

Soledad Andreani, la tercera detenida por el presunto femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años brutalmente asesinada en la ciudad de Córdoba, fue indagada este viernes por el fiscal Raúl Garzón pero, pese a que negó los hechos, se abstuvo de declarar. Además, se levantó el secreto de sumario en la causa.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que la acusada por presunto encubrimiento agravado concurrió este viernes por la mañana a la fiscalía para la audiencia indagatoria.

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Respecto al secreto de sumario, las partes aguardan a la decisión del fiscal Garzón sobre si levanta o no la medida judicial extraordinaria dictada días atrás, con el objetivo de tener acceso al expediente.

Osvaldo Fassetta, de 47 años e imputado por el mismo delito que Andreani, compareció de manera escueta este jueves por la mañana y dijo ser "inocente".

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Además, la situación procesal de Claudio Barrelier se complicó, ya que la Justicia agravó su acusación por homicidio triplemente agravado (femicidio) luego de que se negara a prestar testimonio.

Durante de este viernes, el fiscal Raúl Garzón levantó el secreto de sumario que regía en la causa desde hace diez días.

Además, se llevó a cabo una nueva marcha encabezada por Miguel Heredia y Elizabeth, los abuelos de la víctima, a fin de exigir justicia y una condena ejemplar para los presuntos responsables del crimen.

Miguel conversó con los medios presentes en la manifestación y agradeció el acompañamiento, mientras que expresó: "Vamos a seguir marchando".

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