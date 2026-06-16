Caso Agostina Vega: Claudio Barrelier fue imputado por homicidio triplemente calificado

Esta fue la tercera vez que Barrelier fue citado a declarar. La primera fue cuando estaba acusado por privación ilegítima de la libertad y en aquella ocasión, negó los hechos y contó que había visto a la joven subirse a un auto rojo, lo cual luego fue descartado.

La segunda vez, fue convocado de urgencia por el fiscal Garzón con la intención de que confiese dónde había descartado los restos de la adolescente, pero nunca aportó información.

agostina Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía siete días en Córdoba, fue hallada muerta este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

La principal sospecha del femicidio de Agostina Vega

Se espera que el miércoles sean indagados Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes están acusados de encubrimiento agravado. Fuentes judiciales indicaron que no se descarta que la acusación contra ambos pueda agravarse.

De acuerdo con la investigación, Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses y ambos se habrían conocido en el ambiente futbolero por su simpatía hacia Instituto de Córdoba.

Los investigadores sospechan que el acusado residía en la misma vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se habría cometido el crimen y que, a través de ese vínculo, tomó contacto tanto con Agostina como con su madre.

Para la fiscalía cada uno cumplió un rol y Barrelier no pudo estar solo en este aberrante femicidio. Andreani, ex pareja del principal sindicado, es apuntada por prestarle su auto Ford Ka negro con el que el hombre trasladó el cuerpo de Agostina hasta el descampado, el cual lavó luego de que se lo haya devuelto. Asimismo, aparecieron videos en los que se los ve juntos después del femicidio.