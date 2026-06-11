Niegan que le hayan tomado muestras de ADN a la mamá de Agostina Vega

Agostina vega

La causa

La causa tiene en la actualidad tres detenidos: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

Para la fiscalía cada uno cumplió un rol y Barrelier no pudo estar solo en este aberrante femicidio. Andreani, ex pareja del principal acusado, es apuntada por prestarle su auto Ford Ka negro con el que el hombre trasladó el cuerpo de Agostina hasta el descampado, el cual lavó luego de que se lo haya devuelto.

Asimismo, aparecieron videos en los que se los ve juntos después del femicidio, como por ejemplo comprando materiales en un ferretería.

Acerca de Fassetta, conoce a Barrelier desde hace pocos meses y vivía en el mismo domicilio que el ex empleado municipal. Lo señalan como quien ocultó pruebas de suma importancia para la causa.

Por el momento no hay ninguna acusación formal contra Melisa, aunque sí incautaron al comienzo de la pesquisa su celular, el cual es peritado.