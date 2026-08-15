Femicidio en Villa Devoto: el acusado ya había sido condenado por ahorcar a su pareja

El crimen sucedió en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, donde efectivos policiales llegaron tras un llamado de emergencia, el cual fue realizado, según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas, por un joven, de 21 años, quien manifestó que su padre habría matado a su madre y luego se retiró del inmueble.

En la comunicación, contó que dormía cuando su hermana, de ocho años, lo despertó para informarle lo sucedido. De manera inmediata personal del SAME y de la Policía arribó al lugar y los médicos constataron la muerte de Romina Calvo. Las primeras informaciones dadas a conocer es que la víctima recibió 40 cortes y puñaladas por parte de su marido, que intentó suicidarse después de cometer el femicidio.

Al determinar que el agresor no se encontraba dentro de la vivienda, se realizó un operativo cerrojo, logrando detenerlo a 200 metros del lugar. Se constató que tenía una herida cortante en su cuello, por lo que fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde continúa internado en grave estado.

En el lugar se secuestró un cuchillo de carnicero. El arma blanca habría sido utilizada por Verón para atacar a Calvo y, luego, intentar quitarse la vida. El Juzgado Nacional Criminal y Correccional número 62, a cargo de Darío Bonanno, Secretaría 89 de Juan Pablo Petrecca, caratuló el hecho como femicidio y tentativa de suicidio.

Los hijos de la víctima se encuentran con asistencia psicológica.