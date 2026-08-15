Femicidio en Villa Devoto: el acusado ya había sido condenado por ahorcar a su pareja

El hecho ocurrió en 2017 y, un año después, Walter Verón recibió una pena de seis meses de prisión en suspenso. Había sido acusado de tomar a Romina Calvo "con fuerza del cuello hasta hacerla desvanecer".
Walter Humberto Verón, el autor del femicidio de Romina Calvo, la mujer de 40 años asesinada el jueves pasado en el barrio porteño de Villa Devoto, había sido condenado en 2018 en una causa por lesiones leves en perjuicio de su pareja.
La denuncia fue realizada en 2017 y el Juzgado Correccional N.º 2 del Departamento Judicial de La Matanza lo declaró culpable un año después. Además, las fuentes del caso negaron la existencia de denuncias llevadas a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.
La pena que se le impuso al agresor en ese momento fue de seis meses de prisión en suspenso. Según el expedientes judicial, Verón agarró a Calvo “con fuerza del cuello hasta hacerla desvanecer, provocándole excoriaciones esa región”. Nueve años después de esa condena se produjo el femicidio.
Verón fue detenido el jueves pasado en Villa Devoto, acusado de asesinar a Romina Calvo e intentar suicidarse. El llamado al servicio de emergencias lo hizo uno de los hijos y una carta redactada por el agresor, hallada dentro de la vivienda donde ocurrió el crimen, reveló deudas y malestar por la relación que la víctima tenía con Verónica Asad, conocida popularmente como Pitty La Numeróloga.
El crimen sucedió en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, donde efectivos policiales llegaron tras un llamado de emergencia, el cual fue realizado, según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas, por un joven, de 21 años, quien manifestó que su padre habría matado a su madre y luego se retiró del inmueble.
En la comunicación, contó que dormía cuando su hermana, de ocho años, lo despertó para informarle lo sucedido. De manera inmediata personal del SAME y de la Policía arribó al lugar y los médicos constataron la muerte de Romina Calvo. Las primeras informaciones dadas a conocer es que la víctima recibió 40 cortes y puñaladas por parte de su marido, que intentó suicidarse después de cometer el femicidio.
Al determinar que el agresor no se encontraba dentro de la vivienda, se realizó un operativo cerrojo, logrando detenerlo a 200 metros del lugar. Se constató que tenía una herida cortante en su cuello, por lo que fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde continúa internado en grave estado.
En el lugar se secuestró un cuchillo de carnicero. El arma blanca habría sido utilizada por Verón para atacar a Calvo y, luego, intentar quitarse la vida. El Juzgado Nacional Criminal y Correccional número 62, a cargo de Darío Bonanno, Secretaría 89 de Juan Pablo Petrecca, caratuló el hecho como femicidio y tentativa de suicidio.
Los hijos de la víctima se encuentran con asistencia psicológica.