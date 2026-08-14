Femicidio en Villa Devoto: Pitty La Numeróloga contó cómo era su vínculo con la víctima

Ante esa situación, decidió ofrecerle una posibilidad dentro de su equipo. “Lo que puedo hacer es que te quedes en el equipo”, explicó la numeróloga al recordar aquella conversación.

Cómo comenzó a trabajar Romina Calvo con Pitty

A partir de entonces, Calvo comenzó a desempeñarse en distintos locales vinculados al emprendimiento. Finalmente, surgió una vacante en Caballito y Pitty decidió darle el puesto.

Según su relato, Romina rápidamente comenzó a destacarse por su compromiso y por la relación que construía con los clientes.

“Nos empezamos a dar cuenta que era la que más se destacaba, la que tenía el piso limpio, la que la gente le dejaba los regalos, la que atendía a la gente”, contó.

Pitty también recordó que había recibido mensajes de Romina poco antes del crimen. La numeróloga explicó que atravesaba un momento personal difícil y que, pese a ello, Calvo buscaba mantener el contacto y demostrarle su compromiso con el trabajo.

El proyecto que Romina tenía para su hijo

Durante la entrevista también surgió el nombre del hijo de la víctima. Pitty contó que lo había conocido aproximadamente un mes y medio antes del femicidio, cuando se acercó a uno de los locales.

Según explicó, Romina tenía planes de continuar creciendo laboralmente y proyectaba abrir un nuevo establecimiento en la zona de Beiró. Además, tenía la intención de que su hijo, de 21 años, pudiera trabajar allí.

“Ella quería tener la continuidad”, explicó Pitty al referirse a los proyectos que Calvo tenía para el futuro.

El femicidio de Romina Calvo

Romina Calvo tenía 40 años y fue asesinada a puñaladas en la vivienda que compartía con su esposo, Walter Humberto Verón, de 56 años.

Tras el ataque, Verón abandonó el domicilio y fue encontrado herido a unos 200 metros del lugar, luego de un intento de suicidio. La investigación judicial busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Durante el procedimiento en la vivienda, los investigadores encontraron una carta manuscrita atribuida a Verón, en la que hacía referencia a los conflictos que mantenía con su pareja. En el escrito también aparecía mencionado el nombre de Pitty La Numeróloga.

Entre las frases que trascendieron de la carta figura: “No la aguanto más, me quiere fuera de la casa”.

Un altar, cartas y una Biblia

La investigación también incorporó otros elementos encontrados dentro de la vivienda. En el living-comedor, los peritos hallaron un altar improvisado con velas, fotografías y cartas dirigidas a Pitty La Numeróloga, quien era la persona para la que Romina trabajaba.

Además, los investigadores encontraron una nota escondida dentro de una Biblia. El documento hacía referencia a un reclamo relacionado con la venta de una propiedad ubicada en La Tablada, partido de La Matanza.

Ese hallazgo cobró relevancia al ser comparado con el contenido de la carta atribuida a Verón, donde también se mencionaba la propiedad y aparecía nuevamente el nombre de Pitty.

Los elementos encontrados llevaron a los investigadores a analizar además la situación económica que atravesaba el matrimonio y los posibles conflictos vinculados con la propiedad.

Mientras avanza la investigación, Pitty La Numeróloga decidió contar públicamente cuál había sido su relación con Romina Calvo y aclaró que el vínculo entre ambas había sido principalmente laboral y que la víctima se había ganado un lugar dentro de su equipo por su dedicación y desempeño.