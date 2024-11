Feroz pelea entre chicas en una plaza de Merlo: "Vení que te pincho"

Una plaza que está a metros de una escuela fue el escenario de la pelea de unas adolescentes, mientras otros jóvenes las rodeaban y alentaban la violencia.

La grabación muestra a dos chicas peleando, mientras una tercera sostiene un cuchillo en la mano, lista para intervenir. “Vení que te pincho”, se escucha decir en el video a una de las agresoras.

Las imágenes, grabadas por los mismos adolescentes y luego subidas a las redes sociales, generaron indignación de los vecinos del barrio.

“La inseguridad se apoderó del barrio totalmente y no podemos vivir tranquilos. La gente que viene al colegio sufre estos problemas. Los chicos están perdidos, y no sabemos cómo pararlos, no tenemos respuesta de nadie”, expresó José, un vecino que denunció la situación y pidió medidas urgentes.

El hecho ocurrió en la Plaza 50, ubicada frente a la Escuela N° 50 sobre la calle Fraga al 3700, que prácticamente se volvió el escenario elegido para estos enfrentamientos, según explicó el vecino en diálogo con Mediodía Noticias, en El Trece.

El vecino contó que los adolescentes se juntan después de los boliches o reuniones y, en muchos casos, ya traen pactadas las peleas.

“Esto es moneda corriente, no tienen días ni horarios. Los patrulleros pasan, pero en realidad no pasa nada porque a la hora que los necesitás, no están. Llamás a la ambulancia, viene el patrullero; llamás al patrullero, y viene la ambulancia. Así vivimos todos los días acá”, expresó José.

“Esto va a terminar mal si no hacen nada”, advirtieron ante la falta de respuestas de las autoridades.

Un cura herido y dos adolescentes detenidos por la explosión de una botella durante una misa

Por otro lado, dos adolescentes fueron detenidos por hacer explotar una botella con químicos en una iglesia de Córdoba durante una misa y herir al sacerdote, quien debió ser trasladado a un hospital local.

El episodio sucedió en la tarde del domingo en la Iglesia Cristiana Desarrollo Familiar cuando se llevaba a cabo la tradicional misa. En medio del encuentro dos menores, de 13 y 17 años, se hicieron pasara por fieles, pero todo era parte de un plan.

Es que, en medio de la misa, los adolescentes sacaron de una mochila una curiosa botella, la cual dejaron sobre el altar.

Desde el medio El DoceTv anunciaron que la botella contenía un compuesto de diversos químicos, los cuales explotaron minutos después, provocándole lesiones al sacerdote.

El religioso resultó herido, motivo por el cual fue trasladado al Hospital Cadiológico donde le hicieron las primeras curaciones.

Con respecto a los menores, fueron detenidos y en el lugar trabajó la Brigada de Explosivos para localizar el artefacto y secuestrarlo.

Se constató que la reacción química fue realizada luego de ver un video en YouTube.