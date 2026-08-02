Flores: se descompensó, fueron a atenderlo y descubrieron un arsenal nazi en su casa

El hallazgo se produjo en la vivienda de un hombre de 89 años. Ocurrió luego de que una vecina alertara en el 911 que el anciano se había descompensado.
La Policía de la Ciudad secuestró un importante arsenal militar y numerosos objetos con simbología nazi durante un operativo realizado en una vivienda del barrio porteño de Flores, donde reside un hombre de 89 años. El procedimiento se inició luego de que una mujer llamara al 911 para alertar que su vecino, que reside sobre la calle Lautaro al 100, se había descompensado.
Cuando los efectivos llegaron al lugar junto a personal del SAME y asistieron al hombre, que posteriormente fue trasladado al Hospital Piñero, advirtieron la presencia de una gran cantidad de armas de fuego, municiones y objetos vinculados al nazismo, según informaron fuentes policiales. Ante el hallazgo, la Justicia ordenó realizar un inventario completo del material encontrado. Del procedimiento participaron especialistas de la Policía Científica y de las divisiones Balística y Explosivos.
Durante la requisa fueron secuestradas 14 armas cortas, entre pistolas y revólveres de distintos calibres y modelos; una ametralladora pesada con trípode; dos fusiles pesados; once fusiles y carabinas de diferentes épocas, además de una importante cantidad de municiones. Los efectivos también incautaron 22 elementos vinculados con material explosivo, entre ellos proyectiles de artillería y granadas de mano.
A su vez, se encontraron cascos, armas blancas, accesorios y diversas piezas con simbología nazi.
El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Vecinal 7-C, en cumplimiento de una orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, con intervención de la Secretaría N.º 10, encabezada por Leandro Noguera, y de la Unidad de Flagrancia Oeste.
El 10 de junio pasado, vale recordar, la Policía Bonaerense había allanado la casa de un hombre en la localidad de Gerli, donde también se descubrió un arsenal nazi. El hallazgo se produjo dos meses después de un publicación sospechosa en Marketplace, donde se ofrecían a la venta uniformes militares del ejército de los Estados Unidos y de Alemania, en especial los que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial.
En el procedimiento, ordenado por el juez federal de Quilmes Alberto Recondo, los efectivos secuestraron pistolas, revólveres, escopetas, municiones, cascos y chaquetas militares e insignias metálicas con la cruz esvástica y literatura nazi.