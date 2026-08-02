Flores: se descompensó, fueron a atenderlo y descubrieron un arsenal nazi en su casa

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Vecinal 7-C, en cumplimiento de una orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, con intervención de la Secretaría N.º 10, encabezada por Leandro Noguera, y de la Unidad de Flagrancia Oeste.

La Policía de la Ciudad encontró 14 armas cortas, entre pistolas y revólveres de distintos calibres y modelos.

El 10 de junio pasado, vale recordar, la Policía Bonaerense había allanado la casa de un hombre en la localidad de Gerli, donde también se descubrió un arsenal nazi. El hallazgo se produjo dos meses después de un publicación sospechosa en Marketplace, donde se ofrecían a la venta uniformes militares del ejército de los Estados Unidos y de Alemania, en especial los que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial.

En el procedimiento, ordenado por el juez federal de Quilmes Alberto Recondo, los efectivos secuestraron pistolas, revólveres, escopetas, municiones, cascos y chaquetas militares e insignias metálicas con la cruz esvástica y literatura nazi.