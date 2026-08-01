Geriátrico de Mar del Plata: el cuidador acusado de maltratar a dos jubiladas se negó a declarar

La recalificación se produjo luego de un informe odontológico que estableció que una de las víctimas perdió dos dientes incisivos superiores como consecuencia de las agresiones. Para los investigadores, esa lesión reviste especial gravedad debido a la edad y al delicado estado de salud de la mujer.

Según la fiscalía, la pérdida de las piezas dentarias compromete la alimentación de la víctima y podría derivar en nuevas complicaciones médicas, motivo por el cual se resolvió agravar la imputación contra el acusado.

Nicolás Gastón Cichero, cuando fue detenido.

Durante el allanamiento realizado para concretar la detención, la Policía secuestró el teléfono celular de Cichero, que será sometido a peritajes. Además, por disposición judicial, también fueron incautados los equipos de grabación del geriátrico.

Los investigadores analizarán el material almacenado por las cámaras de seguridad para establecer si existieron otros episodios de violencia que no hayan sido denunciados durante el tiempo en que el acusado trabajó en el establecimiento.

La fiscalía busca determinar si hubo más residentes afectados por presuntos malos tratos y reconstruir la totalidad de los hechos ocurridos en el geriátrico. Mientras tanto, los familiares de las dos víctimas continúan siendo informados sobre el avance de la investigación, que permanece abierta.