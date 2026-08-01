Geriátrico de Mar del Plata: el cuidador acusado de maltratar a dos jubiladas se negó a declarar

El imputado optó por guardar silencio durante la indagatoria. La Justicia secuestró registros y profundiza la investigación por los presuntos maltratos a residentes del establecimiento.
La investigación por los presuntos maltratos a dos adultas mayores en el geriátrico David, de Mar del Plata, avanzó este sábado con la indagatoria del cuidador Nicolás Gastón Cichero, quien se negó a declarar ante la fiscalía. El acusado quedó imputado por los delitos de lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas, luego de que la causa fuera recalificada a partir de nuevos informes médicos.
El expediente tomó un nuevo impulso tras la difusión de videos de las cámaras de seguridad del establecimiento, en los que presuntamente se observa al trabajador insultar, amenazar y agredir físicamente a dos residentes mientras una de ellas era asistida durante la alimentación. La fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar el alcance de los hechos.
Tras la denuncia presentada por las autoridades del geriátrico, Cichero fue despedido y posteriormente detenido por orden judicial. Durante la audiencia realizada este sábado, el acusado únicamente afirmó que no había amenazado a una excompañera de trabajo y luego optó por guardar silencio frente a las preguntas del fiscal Carlos Russo.
La defensa del imputado anticipó que solicitará su excarcelación, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para avanzar con la causa. El cambio más relevante en la investigación fue la modificación de la calificación legal, que pasó de lesiones leves a lesiones graves.
La recalificación se produjo luego de un informe odontológico que estableció que una de las víctimas perdió dos dientes incisivos superiores como consecuencia de las agresiones. Para los investigadores, esa lesión reviste especial gravedad debido a la edad y al delicado estado de salud de la mujer.
Según la fiscalía, la pérdida de las piezas dentarias compromete la alimentación de la víctima y podría derivar en nuevas complicaciones médicas, motivo por el cual se resolvió agravar la imputación contra el acusado.
Durante el allanamiento realizado para concretar la detención, la Policía secuestró el teléfono celular de Cichero, que será sometido a peritajes. Además, por disposición judicial, también fueron incautados los equipos de grabación del geriátrico.
Los investigadores analizarán el material almacenado por las cámaras de seguridad para establecer si existieron otros episodios de violencia que no hayan sido denunciados durante el tiempo en que el acusado trabajó en el establecimiento.
La fiscalía busca determinar si hubo más residentes afectados por presuntos malos tratos y reconstruir la totalidad de los hechos ocurridos en el geriátrico. Mientras tanto, los familiares de las dos víctimas continúan siendo informados sobre el avance de la investigación, que permanece abierta.
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