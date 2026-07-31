Excompañera del cuidador acusado, aseguró que ya había sido despedido por maltrato

Así detuvieron al empleado del geriátrico que agredió a dos personas mayores pic.twitter.com/CxHRLeOTMs — ahoramardelplata (@ahoramdp) July 31, 2026

Según su testimonio, el acusado "no tiene título de enfermero" y llegó al establecimiento por recomendación de otra persona. También indicó que su hermana trabajaba junto a él en la residencia y que, tras conocerse el caso, dejó de presentarse a trabajar, al igual que otra empleada.

El episodio derivó en el despido del cuidador por parte del geriátrico. Posteriormente, las autoridades dispusieron la clausura preventiva del establecimiento debido a que no había renovado la autorización provincial para funcionar.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, mientras se intenta determinar las responsabilidades por las agresiones denunciadas y las condiciones en las que funcionaba la residencia para adultos mayores, en medio de las nuevas declaraciones que apuntan a posibles antecedentes de violencia del acusado en otros hogares.