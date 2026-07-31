Excompañera del cuidador acusado, aseguró que ya había sido despedido por maltrato

La exempleada del geriátrico donde dos ancianas fueron agredidas por un asistente afirmó que el acusado había sido desvinculado de otros hogares por hechos similares y cuestionó cómo fue incorporado al establecimiento.
Una ex empleada del geriátrico "David" de Mar del Plata, donde un cuidador fue detenido por agredir a dos ancianas, aseguró que el acusado ya había sido despedido de otros establecimientos por presuntos episodios de maltrato, por lo que cuestionó que haya sido contratado para trabajar con adultos mayores pese a esos antecedentes.
Las declaraciones se conocieron luego de que el hombre, de 37 años, fuera detenido por orden del fiscal Carlos María Russo, subrogante de la Unidad Fiscal de Instrucción N°7. La medida fue adoptada después de que un médico certificara que las dos víctimas presentaban "lesiones graves", lo que motivó el cambio de calificación de la causa, que inicialmente había sido caratulada como lesiones leves.
En diálogo con TN, la ex trabajadora sostuvo que "una de las cuestiones que me llamó mucho la atención es que esta persona le dieron un puesto de trabajo. No sé hasta dónde el hogar sigue teniendo falencias".
La mujer aseguró además que el hombre "hace un trabajo de asistente, no de enfermero, porque el enfermero no le da de comer en la boca a los abuelos, eso lo hace un asistente", explicó.
Según su testimonio, el acusado "no tiene título de enfermero" y llegó al establecimiento por recomendación de otra persona. También indicó que su hermana trabajaba junto a él en la residencia y que, tras conocerse el caso, dejó de presentarse a trabajar, al igual que otra empleada.
El episodio derivó en el despido del cuidador por parte del geriátrico. Posteriormente, las autoridades dispusieron la clausura preventiva del establecimiento debido a que no había renovado la autorización provincial para funcionar.
La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, mientras se intenta determinar las responsabilidades por las agresiones denunciadas y las condiciones en las que funcionaba la residencia para adultos mayores, en medio de las nuevas declaraciones que apuntan a posibles antecedentes de violencia del acusado en otros hogares.