Choque frontal entre un camión y un auto en la Ruta 192: siete muertos

El accidente ocurrió entre Exaltación de la Cruz y la localidad de Torres. Entre las víctimas fatales hay tres menores y un joven permanece internado en grave estado.
Siete personas murieron, entre ellas tres menores de edad, como consecuencia de un choque frontal entre un automóvil y un camión ocurrido sobre la Ruta Provincial 192, a la altura del kilómetro 122, entre el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz y la localidad de Torres. La Justicia investiga el hecho bajo la carátula de homicidio culposo.
El siniestro involucró a un camión Mercedes Benz, conducido por un joven de 22 años, en el que también viajaba un hombre de 53 años, y un Chevrolet Chevette en el que se trasladaban ocho ocupantes. Como consecuencia del impacto murieron siete de las personas que viajaban en el auto, mientras que un sobreviviente fue hospitalizado con heridas de gravedad.
El único ocupante del Chevrolet Chevette que sobrevivió fue Ignacio Sobot, de 21 años, a quien trasladaron de urgencia a un hospital de la zona. Según informaron las autoridades, permanece internado con pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Emiliano Moreira, de 32 años; Tamara Alverneque, de 35; Ludmila Fredes, de 20; Santiago Fredes, de 19; y los menores Milagros Moreira, de 15 años; Josefina Moreira, de 12; y Martín Moreira, de 10.
En tanto, el conductor del camión, Juan Bautista Rodríguez, y su acompañante, Mariano Humberto Sandi, resultaron ilesos. Ambos permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban las primeras actuaciones judiciales y los peritajes para establecer cómo se produjo la colisión.
Tras el accidente, personal médico acudió al lugar y confirmó el fallecimiento de las siete víctimas. El tránsito sobre la ruta provincial 192 debió ser interrumpido parcialmente para permitir el trabajo de los peritos de la Policía Científica de Campana, que realizaron las tareas de relevamiento y recolección de pruebas.
La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Nogueira, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, quien dispuso que la causa sea investigada como homicidio culposo. Además, ordenó la realización de las autopsias en la Morgue de la Policía de Campana, con horario a definir.
Los resultados de las pericias accidentológicas y de las autopsias serán incorporados al expediente para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque y establecer las responsabilidades correspondientes en una de las tragedias viales más graves registradas este año en la provincia de Buenos Aires.