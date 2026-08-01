Choque frontal entre un camión y un auto en la Ruta 192: siete muertos

En tanto, el conductor del camión, Juan Bautista Rodríguez, y su acompañante, Mariano Humberto Sandi, resultaron ilesos. Ambos permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban las primeras actuaciones judiciales y los peritajes para establecer cómo se produjo la colisión.

Tras el accidente, personal médico acudió al lugar y confirmó el fallecimiento de las siete víctimas. El tránsito sobre la ruta provincial 192 debió ser interrumpido parcialmente para permitir el trabajo de los peritos de la Policía Científica de Campana, que realizaron las tareas de relevamiento y recolección de pruebas.

La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Nogueira, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, quien dispuso que la causa sea investigada como homicidio culposo. Además, ordenó la realización de las autopsias en la Morgue de la Policía de Campana, con horario a definir.

Los resultados de las pericias accidentológicas y de las autopsias serán incorporados al expediente para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque y establecer las responsabilidades correspondientes en una de las tragedias viales más graves registradas este año en la provincia de Buenos Aires.