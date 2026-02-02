Frustraron masacres escolares en Jujuy y Buenos Aires planificadas por menores

La causa comenzó en julio del año pasado y quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), encabezada por el fiscal Horacio Azzolin, que encomendó las tareas investigativas al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina. Mediante técnicas de inteligencia digital y uso de herramientas OSINT, los investigadores lograron identificar a los sospechosos, dos menores de edad, uno con domicilio en La Quiaca y otro en la ciudad bonaerense de Miramar.

A partir del avance de la pesquisa, se detectaron además otros dos domicilios vinculados a la planificación de los ataques, ubicados en los partidos de Quilmes y San Martín. Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N.º 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, ordenó una serie de allanamientos, que contaron con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal La Quiaca.

Como resultado de los operativos, se secuestraron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación considerada de interés para la causa. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia en un expediente caratulado como “intimidación pública”.

pfa1 El expediente quedó caratulado como “intimidación pública”.

Desde la Policía Federal Argentina advirtieron que este tipo de hechos no son aislados, ya que en los últimos dos años se registraron al menos 13 casos similares en el país, todos con menores involucrados. Las autoridades remarcaron la creciente preocupación por la radicalización juvenil a través de entornos digitales y destacaron la importancia de la detección temprana para evitar ataques contra objetivos sensibles como las escuelas.