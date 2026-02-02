Quién es Pedro Lines, el nuevo director del Indec

Con formación en Economía en la Universidad de Buenos Aires y un Master en Economía, Lines también cursa actualmente una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral. Desde 2011, se desempeña como director técnico en el Indec, coordinando el programa estadístico anual del país y supervisando el desarrollo de normas y procedimientos para censos y encuestas.

Experiencia internacional

Entre 2011 y 2016 trabajó en la Autoridad Estadística de Qatar, donde elaboró las cuentas por sector institucional y los cuadros de Oferta-Utilización. También fue miembro del Grupo de Expertos Asesores de la ONU en el Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA).

Durante su carrera en Argentina, estuvo a cargo de las estimaciones de Balanza de Pagos, Deuda Externa y Producto Interno Bruto entre 2016 y 2018. Además, desarrolló un modelo de simulación macroeconómica que permitió diseñar programas financieros a mediano plazo.

Lines comenzó en Cuentas Nacionales en 1993, participando de la recolección y validación de datos, y luego fue responsable de la Matriz de Insumo-Producto 1997. También trabajó como ayudante ad-honorem en Econometría en la UBA durante diez años.