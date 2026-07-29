Fuerte Apache: detuvieron al principal sospechoso por el crimen de un policía

Al mismo tiempo, se realizó un operativo de saturación mediante el que se identificaron a 430 personas, se requisaron 470 vehículos, se secuestraron 15 motos y otros cuatro autos por carecer de documentación.

Molina, que tenía 26 años y era padre de un bebé de dos meses, concurrió el 18 de julio a Fuerte Apache junto a otros policías. Durante una recorrida quisieron identificar a dos hombres que escaparon en dirección al interior del Nudo 1. El efectivo se adelantó unos a metros respecto de sus compañeros y, cuando ingresó a esa zona, resultó herido de bala.

La víctima de los disparos fue trasladada de urgencia al hospital Carrillo de Ciudadela. El personal de salud constató lesiones en la axila derecha, otra en la cintura del lado izquierdo, sin orificio de salida, y luego confirmó su muerte.