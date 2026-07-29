Fuerte Apache: detuvieron al principal sospechoso por el crimen de un policía

Se trata de un adolescente de 17 años, que formaría parte de una banda narcocriminal y cayó tras una serie de operativo en el complejo habitacional. El efectivo fue asesinado el 18 de julio pasado.
Un adolescente de 17 años fue detenido este miércoles en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, como presunto autor material del crimen del policía bonaerense Alan Molina. El asesinato ocurrió el 18 de julio pasado en el Nudo 1 de ese complejo habitacional durante un enfrentamiento armado.
El joven, identificado como Joel Sebastián Magallanes, quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín.
Efectivos de la Policía Bonaerense llevaron a cabo 24 allanamientos para dar con el paradero del presunto integrante de la banda narcocriminal involucrada en el homicidio de Molina, que prestaba servicio en la Fuerza Barrial de Aproximación. Los uniformados concretaron los arrestos de un hombre, dos mujeres y Magallanes -que sería el segundo de Guillermo Agustín Geréz, apodado "Gordo Tilín", señalado por ser el cabecilla de la organización-, y las aprehensiones de ocho varones y otras ocho mujeres, al tiempo que secuestraron 15 celulares, cocaína, marihuana, ocho balanzas de precisión, elementos de corte y dinero en efectivo ($1.235.000).
Las autoridades incautaron también una pistola Browning calibre 9 milímetros sin numeración visible, con cargador y municiones; un revólver Bersa Thunder 9 con leyenda "Policía Provincia de Buenos Aires", con cargador y 17 municiones, mientras que posee una solicitud de secuestro activo a requerimiento de la UFI 10 de San Martín desde el 16 de marzo pasado; y una pistola Bersa Thunder sin numeración con cargador y municiones.
Al mismo tiempo, se realizó un operativo de saturación mediante el que se identificaron a 430 personas, se requisaron 470 vehículos, se secuestraron 15 motos y otros cuatro autos por carecer de documentación.
Molina, que tenía 26 años y era padre de un bebé de dos meses, concurrió el 18 de julio a Fuerte Apache junto a otros policías. Durante una recorrida quisieron identificar a dos hombres que escaparon en dirección al interior del Nudo 1. El efectivo se adelantó unos a metros respecto de sus compañeros y, cuando ingresó a esa zona, resultó herido de bala.
La víctima de los disparos fue trasladada de urgencia al hospital Carrillo de Ciudadela. El personal de salud constató lesiones en la axila derecha, otra en la cintura del lado izquierdo, sin orificio de salida, y luego confirmó su muerte.
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