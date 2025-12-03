Qué dijo el abogado de los de los argentinos detenidos en Miami

En diálogo con el canal TN, el letrado insistió en que lo ocurrido se trató de “un malentendido”. Roberto Castillo, el letrado que patrocina a dos de los acusados, aseguró que Juan Pablo Rúa “viaja desde hace 10 años” a Miami y que tiene una empresa de “100 empleados” en Mendoza.

El abogado aseguró que Rúa “quedó inmerso en una situación que, para él, es bochornosa y vergonzosa porque quedó parado en una situación que es un malentendido”.

Por su parte, Castillo remarcó en que ninguno de dos defendidos está implicado en el delito, solo hay “uno que sí se quedó con lo ajeno” entre el grupo, aunque reservó su nombre. De acuerdo con Castillo, ese acusado “no tenía factura y tenía ropa con tickets”.

A partir de la reconstrucción del hecho, la Justicia de los Estados Unidos señaló a los cinco mendocinos por robar mercadería valuada en miles de dólares de distintas tiendas del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más populares entre los visitantes sudamericanos.

En primer término, fuentes de la causa confirmaron que los turistas argentinos actuaron como banda organizada y que ninguno tenía residencia estadounidense.

Mientras que este martes tuvieron una audiencia judicial y había comenzado el proceso de regreso al país.

En este contexto, Castillo insistió en que Juan Pablo Rúa “no tiene antecedentes penales” y que apuntó que la supuesta participación del resto del grupo como una “organización criminal es exagerada en base a los videos”.

Y sostuvo: “Los videos que vimos no dicen más que había un grupo de amigos abriendo una valija y guardando cosas. Después, las conjeturas que saca la policía es que era una organización criminal que estaban guardando supuestamente los tres pantalones que habría robado uno, cuya cuenta dio 350 dólares”.

En referencia a este acusado que sí se vio complicado por la evidencia, Castillo informó que la Justicia le puso “una fianza un poquito más alta”.

Mientras que volvió a desligar a sus representados: “La jueza tuvo en cuenta los videos para darles la posibilidad de que paguen una fianza y se vuelvan a su país. Si fueran parte de una organización criminal, los hubieran retenido”.

Por su parte, el abogado señaló que el grupo solo estuvo detenido “un día” y no fueron deportados. “Tienen el viaje de vuelta, que incluso lo sacaron con dos meses de anticipación. No los están deportando, sino que el pasaje lo están respetando”, dijo.