Santa Fe: por los ruidos molestos, le disparó a motociclistas con una magnun 357

"Casi me pega a mí, boludo", añadió el testigo. "Vámonos a la mierda, amigo, tiene un fierro", le dijo a quien lo acompañaba, mientras el agresor regresaba disparando una vez más.

La causa judicial

La situación llevó a que interviniera el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional III, cuyos efectivos lograron aprehender al sospechoso y secuestrar el arma de fuego, informaron medios locales.

El agresor, de 43 años, quedó a disposición de la Fiscalía de Cañada de Gómez, que investiga las circunstancias del episodio. En su poder tenía un revólver calibre .357 Magnum, que fue incautado por la Policía.