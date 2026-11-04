Santa Fe: por los ruidos molestos, le disparó a motociclistas con una magnun 357

Ocurrió en Las Parejas y el video se hizo viral en las redes sociales. La policía detuvo al agresor, de 43 años, y le incautó un arma de grueso calibre.
En la ciudad de Las Parejas, provincia de Santa Fe, un hombre salió a la calle a dispararle a motociclistas que pasaban frente a su casa por los ruidos molestos que ocasionaban. Después de haber sido detenido, le incautaron un revólver calibre .357 magnum. Todo fue registrado en video y viralizado rápidamente en las redes sociales.
En plena madrugada, con un jean y con el torso descubierto, un hombre, cuya identidad no trascendió, apareció de un estacionamiento donde estaba una camioneta roja. El sujeto cruzó la calle, y sobre el bulevar de la zona de la calle 21 y las vías, apuntó y disparó contra una moto que pasaba a gran velocidad.
Fueron tres tiros, que no habrían impactado sobre el objetivo.
"Le tira, le tira, le tira... pará, loco de mierda", reaccionó el hombre que captó las imágenes y, luego, se convirtieron en un video de cerca de un minuto.
"Casi me pega a mí, boludo", añadió el testigo. "Vámonos a la mierda, amigo, tiene un fierro", le dijo a quien lo acompañaba, mientras el agresor regresaba disparando una vez más.
La situación llevó a que interviniera el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional III, cuyos efectivos lograron aprehender al sospechoso y secuestrar el arma de fuego, informaron medios locales.
El agresor, de 43 años, quedó a disposición de la Fiscalía de Cañada de Gómez, que investiga las circunstancias del episodio. En su poder tenía un revólver calibre .357 Magnum, que fue incautado por la Policía.
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