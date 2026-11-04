Caso Loan Peña: una especialista ratificó los resultados de dos pericias clave

Otro de los citados en esta jornada fue Walter Emanuel Sosa, miembro de la División Pericias Tecnológicas de la PFA, que refirió haber intervenido en tareas de extracción de información de teléfonos celulares mediante el sistema UFED. Explicó que el procedimiento consiste en abrir el material con testigos, documentarlo mediante actas y conectar los dispositivos al sistema para intentar extraer sus datos.

Los padres de Loan Peña siguen con atención el juicio en Corrientes.

En tanto, Hernán Paul Alfonzo, subinspector de la PFA, dijo que se encontraba a cargo de una oficina de investigación y que colaboró con el personal desplazado desde Buenos Aires, al tiempo que confirmó haber recibido información, a través de su personal, sobre la existencia de una camioneta vinculada al ex comisario Walter Maciel en un taller mecánico, situación que transmitió al Comando Unificado Corrientes.

Loan Peña tenía cinco años al momento de los hechos y fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 durante un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal. Más de dos años después, el niño continúa desaparecido y el juicio oral se desarrolla en Corrientes, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.