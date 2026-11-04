Caso Loan Peña: una especialista ratificó los resultados de dos pericias clave

La licenciada en criminalística insistió en que las muestras recolectadas en dos vehículos de María Victoria Caillava y Carlos Pérez coinciden con el olor del niño desaparecido en 2024 en Corrientes.
El juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes tuvo este miércoles como protagonista a una licenciada en criminalística. Se trata de Tamara Muniarraga, que ratificó ante el tribunal que las muestras recolectadas en dos vehículos de los imputados María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez coinciden con el olor del niño.
En su declaración, la especialista consignó haber presenciado el peritaje realizado el 21 de junio de 2024 junto a una especialista. Indicó la ubicación de los frascos, que eran intercambiados entre las pruebas, confirmó los resultados positivos que arrojó el estudio en el Ford Ka y la Ford Ranger, al tiempo que también avaló las conclusiones negativas en el Volkswagen Voyage.
La perito aportó al tribunal la totalidad de las filmaciones llevadas a cabo durante el procedimiento. Los jueces Eduardo Belforte, Fermín Ceroleni y Simón Bracco autorizaron su incorporación al expediente, pese al rechazo de las defensas técnicas de los imputados en la causa.
Por su parte, Sergio Roberto Montenegro, suboficial de la Policía Federal (PFA), señaló que su función durante las actuaciones fue principalmente la de chofer y apoyo logístico. Aclaró que no realizaba tareas periciales ni dirigía diligencias investigativas.
Otro de los citados en esta jornada fue Walter Emanuel Sosa, miembro de la División Pericias Tecnológicas de la PFA, que refirió haber intervenido en tareas de extracción de información de teléfonos celulares mediante el sistema UFED. Explicó que el procedimiento consiste en abrir el material con testigos, documentarlo mediante actas y conectar los dispositivos al sistema para intentar extraer sus datos.
En tanto, Hernán Paul Alfonzo, subinspector de la PFA, dijo que se encontraba a cargo de una oficina de investigación y que colaboró con el personal desplazado desde Buenos Aires, al tiempo que confirmó haber recibido información, a través de su personal, sobre la existencia de una camioneta vinculada al ex comisario Walter Maciel en un taller mecánico, situación que transmitió al Comando Unificado Corrientes.
Loan Peña tenía cinco años al momento de los hechos y fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 durante un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal. Más de dos años después, el niño continúa desaparecido y el juicio oral se desarrolla en Corrientes, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.
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