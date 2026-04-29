Hallaron muerto a uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

El operativo se concentra en diferentes puntos del Río de la Plata y zonas costeras donde los pescadores podrían haber sido desplazados por la corriente debido a las condiciones climáticas adversas registradas durante las últimas horas.

Los investigadores sospechan que la embarcación habría sufrido un desperfecto técnico o que fue arrastrada por fuertes ráfagas de viento, hipótesis que forman parte de la investigación para determinar las circunstancias de la desaparición.