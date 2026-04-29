Hallaron muerto a uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

Prefectura Naval confirmó la muerte de Alcides Ledesma, mientras continúa el operativo para encontrar a José Luis, desaparecido desde el domingo en la zona de Villa Domínico.
Uno de los pescadores que permanecía desaparecido en el Río de la Plata fue hallado muerto este miércoles, mientras las fuerzas de seguridad continúan con la búsqueda del segundo hombre extraviado desde el domingo.
Prefectura Naval confirmó que la víctima encontrada es Alcides Ledesma, de 47 años, quien había ingresado al río junto a José Luis, de 45, para realizar una jornada de pesca en la zona de Villa Domínico, partido de Avellaneda.
Según informaron las autoridades, ambos hombres entraron al agua el domingo por la tarde y no volvieron a regresar, situación que motivó la denuncia y el despliegue de un amplio operativo de búsqueda en distintos sectores de la ribera bonaerense.
Las actuaciones fueron derivadas a la Comisaría Cuarta de Avellaneda, mientras Prefectura mantiene tareas de rastrillaje por agua, aire y tierra con guardacostas, patrullas y personal especializado.
El operativo se concentra en diferentes puntos del Río de la Plata y zonas costeras donde los pescadores podrían haber sido desplazados por la corriente debido a las condiciones climáticas adversas registradas durante las últimas horas.
Los investigadores sospechan que la embarcación habría sufrido un desperfecto técnico o que fue arrastrada por fuertes ráfagas de viento, hipótesis que forman parte de la investigación para determinar las circunstancias de la desaparición.
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