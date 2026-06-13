Condenaron en Miami al medio hermano de Marcos Senesi

Durante el juicio, el fiscal Jared Lorenz sostuvo que “Leonardo Venegas secuestró a la niña, pero eligió a la víctima equivocada”, en referencia a la reacción de la menor, que logró defenderse y aportar detalles fundamentales para identificar al agresor.

La defensa, encabezada por el abogado David Donet, reconoció que Venegas aparecía en las grabaciones, aunque argumentó que se encontraba en el lugar por motivos laborales relacionados con su actividad como agente inmobiliario. Además, cuestionó el accionar policial y negó que existiera intención de secuestrar a la menor.

Por su parte, la fiscal adjunta Alejandra De Lafuente aseguró que el acusado había seleccionado deliberadamente barrios vulnerables para cometer el delito. Según expuso durante el proceso, Venegas residía en una zona acomodada de Miami Shores y no tenía motivos para encontrarse en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Leo Venegas - Acido MC Las cámaras de seguridad fueron determinantes para la investigación que permitió identificar y condenar al ex youtuber conocido como “Ácido MC”.

Oriundo de Concordia, Entre Ríos, Venegas comparte madre con Senesi, aunque tienen padres diferentes. Antes de que trascendiera el caso judicial era conocido en redes sociales bajo el nombre artístico “Ácido MC”, con un canal de YouTube que llegó a reunir cerca de 150 mil suscriptores.

La fecha de la sentencia todavía no fue fijada, aunque medios estadounidenses señalaron que los delitos por los que fue condenado podrían derivar en una pena de prisión perpetua. Tras conocerse el veredicto, allegados a la familia indicaron que existe una fuerte conmoción por la situación. “La familia está destruida”, señalaron fuentes cercanas al entorno familiar.

Marcos Senesi llegó a Kansas City para sumarse a la Selección rumbo al Mundial 2026

Mientras se conocía la resolución judicial en Miami, Marcos Senesi arribó a Kansas City para incorporarse al plantel de la Selección Argentina que disputará el Mundial 2026. El defensor fue convocado por Lionel Scaloni para reemplazar a Leonardo Balerdi, quien sufrió un desgarro durante la preparación del equipo.

El flamante refuerzo del Tottenham Hotspur llegó a Estados Unidos tras un extenso viaje que comenzó en Ibiza, donde se encontraba de vacaciones. Tras pasar por Frankfurt y Chicago, finalmente se sumó a la concentración argentina.

Marcos Senesi AFA Mientras se conocía la condena de su medio hermano, Marcos Senesi llegó a Kansas City para sumarse a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

Apenas aterrizó, el defensor tuvo un mensaje para Balerdi. “Lo primero es mandarle un abrazo grande al Flaco, que está en una situación muy difícil. Le deseo una pronta recuperación”, expresó.

Senesi reconoció además su felicidad por la convocatoria. “Estoy muy contento y realmente feliz con esta oportunidad. Jugar un Mundial es el sueño de cualquier chico que empieza a jugar a la pelota en el barrio”, afirmó.

La convocatoria del ex San Lorenzo llegó después de una gran temporada en la Premier League con Bournemouth, donde lideró varias estadísticas defensivas. Su perfil de marcador central zurdo terminó inclinando la balanza a su favor para ocupar el último lugar disponible en la lista argentina.

De esta manera, mientras su familia atraviesa uno de los momentos más difíciles por la condena de su medio hermano en Estados Unidos, Senesi intenta enfocarse en el desafío más importante de su carrera: disputar su primera Copa del Mundo con la Selección Argentina.