Descubrió por la cámara de seguridad que la niñera le pegaba a su hija

El hecho se viaralizó por un posteo que hizo la madre en Facebook. Yanina Vukasovic, la mamá de los chicos, relató: "El día lunes 1 de junio, cerca del mediodía, estando en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más temibles que jamás pensé ver, como madre y persona”.

“No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos, pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente. Le brindé mi confianza y lo más valioso que tengo, la vida de mis hijos”, expresó.

Y sumó: "Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así, con nadie. Solo Dios y la Justicia se encargarán de poner a cada persona con malas intenciones en su lugar".

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En diálogo con ElDoce.tv, Vukasovic contó que la mujer cuidaba a los nenes desde febrero y que descubrió el maltrato por las cámaras ya que sus hijos no habían manifestado antes señales de maltrato.

“En primer momento me quedé en shock, entré en desesperación y empecé a llorar. Me trajeron a mi departamento y cuando la vi lo único que le dije fue que se fuera, ella no entendía nada o se hacía la que no entendía”, contó.