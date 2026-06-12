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Descubrió por la cámara de seguridad que la niñera le pegaba a su hija

Ocurrió en Jesús María, Córdoba, cuando una madre descubrió el aberrante episodio y lo contó en las redes sociales. El video generó indignación.

En la ciudad de Jesús María, en Córdoba, una madre expuso en sus redes sociales la violencia que sufrió su hija de tres años por parte de la niñera que debía cuidarla. El aberrante episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad y la niñera fue detenida.

El episodio tuvo lugar el pasado 1 de junio, alrededor del mediodía, cuando la mamá de los nenes de 2 y 3 años que aparecen en el video trabajaba.

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Después de lo ocurrido, la nena se toma la cara y se queda quieta con la mirada fija en la mesa, mientras tanto, la mujer toma su celular.

El hecho se viaralizó por un posteo que hizo la madre en Facebook. Yanina Vukasovic, la mamá de los chicos, relató: "El día lunes 1 de junio, cerca del mediodía, estando en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más temibles que jamás pensé ver, como madre y persona”.

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“No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos, pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente. Le brindé mi confianza y lo más valioso que tengo, la vida de mis hijos”, expresó.

Y sumó: "Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así, con nadie. Solo Dios y la Justicia se encargarán de poner a cada persona con malas intenciones en su lugar".

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En diálogo con ElDoce.tv, Vukasovic contó que la mujer cuidaba a los nenes desde febrero y que descubrió el maltrato por las cámaras ya que sus hijos no habían manifestado antes señales de maltrato.

“En primer momento me quedé en shock, entré en desesperación y empecé a llorar. Me trajeron a mi departamento y cuando la vi lo único que le dije fue que se fuera, ella no entendía nada o se hacía la que no entendía”, contó.

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