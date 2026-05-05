Apareció el chico que estaba desaparecido en Corrientes

Como ocurre en todos los casos, tras la aparición se preserva la identidad del pequeño y se deja de difundir la imagen. De este modo, ahora solo se lo podrá mencionar como N.S.R., de 6 años.

El Ministerio de Seguridad de la Nación había emitido ayer lunes una Alerta Sofía por la desaparición del chico de seis años, identificado, en la provincia de Corrientes.

Había sido visto por última vez el domingo 3 de mayo, cuando se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis. “Estoy angustiada. Quiero saber dónde está mi hijo”, expresó Mariana Riquelme, la mamá del chico, en declaraciones a medios locales.

Según informan medios locales, previo a la desaparición del niño, el padre había estado involucrado en un tiroteo. Todo ocurrió en la noche del domingo en las inmediaciones de la calle Pujol al 1900, en la localidad de Esquina. Un sujeto, identificado como Julio Javier Nieva (47), participaba de una reunión con amigos cuando Regis, conocido como “El Brasilero”, se acercó y efectuó varios disparos.

Después de ese ataque, el acusado del tiroteo se dio a la fuga con Nahuá. La víctima fue trasladada al Hospital San Roque, donde permanece fuera de peligro, aunque el hecho es investigado como tentativa de homicidio.

Ante la gravedad del caso, intervienen de manera coordinada la Comisaría Segunda, la Comisaría de la Mujer y el Menor, distintas áreas de la Policía de Corrientes y el Ministerio de Seguridad, con rastrillajes y controles en la zona.

La Alerta Sofía es un mecanismo de emergencia rápida impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, diseñado para activar de forma inmediata la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando se considera que su vida puede estar en una situación de alto riesgo inminente. Su objetivo principal es acelerar la localización mediante la intervención coordinada de distintas áreas y fuerzas de seguridad.

En la Argentina, lleva su nombre Sofía Herrera, la nena de tres años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego, y a quien aún se sigue buscando.