Hubo corte total en el Puente Pueyrredón por el aniversario de la "Masacre de Avellaneda"

Organizaciones sociales bloquearon ambos sentidos de circulación en homenaje a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán que, junto al operativo de seguridad, generó importantes demoras en los accesos a la Ciudad.
Organizaciones sociales y piqueteras realizaron este viernes un corte total en ambos sentidos del Puente Pueyrredón para conmemorar el 24° aniversario de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán durante la Masacre de Avellaneda. La protesta provocó importantes complicaciones de tránsito y un amplio despliegue de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad.
Las columnas de manifestantes avanzaron hasta el puente tras concentrarse frente a la estación ferroviaria de Avellanaeda . En el lugar hubo tensión con las fuerzas de seguridad, que permanecieron apostadas para aplicar el protocolo antipiquetes, aunque una resolución judicial avaló la realización del acto conmemorativo. Alrrededor de las 16:00 la movilización se dispersó para volver a funcionar los accesos con normalidad.
La movilización fue encabezada por organizaciones como el Polo Obrero, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Los manifestantes comenzaron a reunirse durante la mañana sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y cerca del mediodía llegaron al Puente Pueyrredón.
El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, cuestionó el operativo dispuesto por las autoridades y sostuvo: "Las autoridades de este país no organizan una cosa elemental como un corte, que se desvía el tráfico como se ha hecho innumerables veces", y agregó: "El acto dura una hora, se podía ordenar el tránsito, pero lo hacen a propósito para generar caos".
El corte generó largas filas de vehículos y demoras para miles de automovilistas, especialmente sobre la autopista 9 de Julio Sur en sentido hacia Avellaneda. La Policía implementó desvíos por la salida a Suárez y recomendó utilizar como alternativas el Puente Avellaneda viejo, el Puente Vélez Sarsfield y el Puente Alsina.
La Sala III de la Cámara Federal de La Plata, integrada por los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, autorizó la realización de la manifestación.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó la resolución judicial que limitó la intervención de las fuerzas federales. "Que quede claro: cuando se limita a quienes deben hacer cumplir la ley, se debilita el orden y se perjudica a la enorme mayoría de los argentinos que quiere vivir en paz", afirmó.
Durante el acto, las organizaciones recordaron a Kosteki y Santillán, asesinados el 26 de junio de 2002 durante la represión policial en las inmediaciones y dentro de la entonces estación Avellaneda. Por esos crímenes fueron condenados a prisión perpetua el excomisario Alfredo Fanchiotti y el exsuboficial Alejandro Acosta, responsables del operativo.
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