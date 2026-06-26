Hubo corte total en el Puente Pueyrredón por el aniversario de la "Masacre de Avellaneda"

El corte generó largas filas de vehículos y demoras para miles de automovilistas, especialmente sobre la autopista 9 de Julio Sur en sentido hacia Avellaneda. La Policía implementó desvíos por la salida a Suárez y recomendó utilizar como alternativas el Puente Avellaneda viejo, el Puente Vélez Sarsfield y el Puente Alsina.

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La Sala III de la Cámara Federal de La Plata, integrada por los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, autorizó la realización de la manifestación.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó la resolución judicial que limitó la intervención de las fuerzas federales. "Que quede claro: cuando se limita a quienes deben hacer cumplir la ley, se debilita el orden y se perjudica a la enorme mayoría de los argentinos que quiere vivir en paz", afirmó.

Durante el acto, las organizaciones recordaron a Kosteki y Santillán, asesinados el 26 de junio de 2002 durante la represión policial en las inmediaciones y dentro de la entonces estación Avellaneda. Por esos crímenes fueron condenados a prisión perpetua el excomisario Alfredo Fanchiotti y el exsuboficial Alejandro Acosta, responsables del operativo.