Chocaron un tren y un colectivo en La Boca siete heridos

El choque entre el tren y el colectivo ocurrió en Olavarría al 800, entre Garibaldi y Juan de Dios Filiberto, a pocas cuadras de La Bombonera. Siete personas fueron asistidas.
Un tren y un colectivo chocaron este viernes por la tarde en el barrio porteño de La Boca, a pocas cuadras del estadio de La Bombonera y siete personas resultaron heridas. El impacto generó un importante operativo de emergencia en una zona de alta circulación.
Según informaron fuentes del SAME, el siniestro ocurrió a las 18:04 en Olavarría al 800, entre las calles Garibaldi y Juan de Dios Filiberto. El lugar está ubicado a pocos metros de La Bombonera.
Tras el choque, siete personas fueron asistidas por los equipos médicos que se desplazaron hasta el lugar. Tres de los heridos fueron trasladados al Hospital Rivadavia, otros tres fueron derivados al Hospital Argerich, mientras que el conductor del colectivo, un hombre, fue llevado al Hospital Ramos Mejía.
De acuerdo con la información oficial, todos los pacientes presentaban politraumatismos, aunque ninguno tenía lesiones que revistieran gravedad.
Personal de Bomberos de la Ciudad también participó del operativo y colaboró con la inmovilización de los pasajeros afectados por el impacto. Los ocupantes de las unidades pudieron descender por sus propios medios y lo hicieron sin que se registraran escenas de pánico.
Los médicos evaluaron especialmente a los pasajeros ante la posibilidad de que hubieran sufrido el denominado efecto latigazo, una lesión frecuente en accidentes de tránsito que se produce por un movimiento brusco del cuello como consecuencia de una colisión.
Las autoridades que trabajaron en el lugar confirmaron además que no hubo personas atrapadas en ninguna de las dos unidades involucradas.
El choque se produjo en una zona cercana al estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, donde se desplegó el operativo de asistencia para atender a los heridos y controlar la situación luego de la colisión.
Por el momento, las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto entre el tren y el colectivo.
comentar