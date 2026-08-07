Chocaron un tren y un colectivo en La Boca siete heridos

Pasajeros asistidos

Personal de Bomberos de la Ciudad también participó del operativo y colaboró con la inmovilización de los pasajeros afectados por el impacto. Los ocupantes de las unidades pudieron descender por sus propios medios y lo hicieron sin que se registraran escenas de pánico.

Los médicos evaluaron especialmente a los pasajeros ante la posibilidad de que hubieran sufrido el denominado efecto latigazo, una lesión frecuente en accidentes de tránsito que se produce por un movimiento brusco del cuello como consecuencia de una colisión.

Las autoridades que trabajaron en el lugar confirmaron además que no hubo personas atrapadas en ninguna de las dos unidades involucradas.

El choque se produjo en una zona cercana al estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, donde se desplegó el operativo de asistencia para atender a los heridos y controlar la situación luego de la colisión.

Por el momento, las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto entre el tren y el colectivo.